Calcio, ancora un pareggio per la Folgore Caratese: Barranco sbaglia il rigore decisivo

Folgore Caratese specialista in pareggi e con quello ottenuto nel match con il combattivo Ponte San Pietro ha raggiunto quota 11. La squadra di mister Parlato alla Sportitalia Arena non è riuscita a dar seguito all’importante risultato conquistato nell’incontro infrasettimanale disputato allo stadio Garilli di Piacenza.

Serie D: il Ponte San Pietro scappa sul 2-0 nel primo tempo

Sblocca il risultato il Ponte San Pietro: al 12’ azione che si sviluppa dalla sinistra, mancanza di un filtro a centrocampo e distrazione in difesa e l’attaccante El Hadji Macoumba Gningue insacca da fuori area con un potente destro di prima intenzione. Passano pochi minuti e la squadra bergamasca raddoppia il vantaggio: Concas vince il duello a centrocampo con Caporali e consente la ripartenza veloce dei suoi. Viscovo sbaglia clamorosamente i tempi d’uscita e ancora Gningue firma il 2-0. La reazione della Folgore Caratese si materializza con la prima rete in maglia biancoazzurra di Bright: Cavallini avanza rapidamente sulla sinistra, mette la sfera in area, la difesa avversaria tenta di allontanare ma la sfera termina tra i piedi dell’italo americano, ex del Seregno, che con il destro batte Bonardi.

Serie D: Barranco fa e disfa nella seconda frazione

In avvio di ripresa la squadra di mister Parlato si mostra maggiormente propositiva e al 51’ pareggia: assist di Cavallini che in area trova Barranco pronto a deviare in rete. La Folgore Caratese insiste con le sue iniziative e all’87′ Cavallini viene atterrato fallosamente in area, il direttore di gara indica il dischetto e dagli undici metri si presenta Barranco. L’argentino centra la traversa. Nei quattro minuti di recupero il risultato con cambia.

Serie D: il tabellino del match

Folgore Caratese-Ponte S.Pietro 2-2

Marcatori: 12’ 25’ Gningue (P), 33’ Bright (F), 51’ Barranco (F)

Folgore Caratese (4-3-3): Viscovo; Balamontis, Nicolini, Marchi, Cavallini; Bright (72’ Rosa), Caporali, Floridia (62’ Esposito N.); Panatti (62’ Scapuzzi), Barranco, Esposito R. (72’ Kyeremateng). A disposizione: Macchi, Lofoco, Santambrogio, Vernocchi, Silano. Allenatore: Parlato

Ponte San Pietro (4-3-3): Bonardi; Rota Gioele, Gogna, Capitanio, Cerini, Magli, Concas Mozzanica (80’Rota Luca), Gningue, Vitali (60’ Ferreira Pinto), Kritta. A disposizione: Moroni, Portolesi, Finardi, Carubini, Busi, Sellitti, Gerdelesko. Allenatore: Bruni

Arbitro: Borrello (Nichelino)

Note: ammonito Ferreira Pinto (P); recupero: 2’ pt, 4’ st

Prossima partita della Folgore Caratese: domenica 28 in trasferta a Castellanza (inizio partita ore 14,30).

Classifica del girone B dopo la 23^ giornata: Caldiero Terme 48 punti; Varesina, Piacenza, Arconatese 44; Pro Palazzolo 40; Brusaporto 38; Desenzano 36; Villa Valle 35; Casatese, Caravaggio 31; Club Milano 30; Real Calepina Virtus CiseranoBergamo 27; Folgore Caratese 26; Castellanzese, Legnano 25; Clivense 23; Tritium 20; Ponte San Pietro 16 punti.