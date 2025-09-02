La Briantea84, società sportiva canturina paralimpica che promuove lo sport tra i giovani e che si allena a Meda e Lentate sul Seveso, apre le porte ai ragazzi con disabilità fisica e intellettiva relazionale per provare gratuitamente lo sport paralimpico. Lo fa attraverso gli open days riservati a diverse discipline: atletica (disabilità intellettivo relazionale), basket in carrozzina (disabilità fisica), calcio (disabilità intellettivo relazionale), nuoto (disabilità fisica e intellettivo relazionale) e pallacanestro in piedi (disabilità intellettivo relazionale).

Briantea84: gli open days per provare lo sport paralimpico, esperienza anche di volontariato

L’iniziativa è realizzata grazia a Cierre Ufficio con il patrocinio del Comune di Cantù, del Comune di Meda e del Comune di Lentate sul Seveso. Gli open days sono aperti anche a tutte quelle persone che vorrebbero vivere una nuova esperienza di volontariato.

Briantea84: gli open days per provare lo sport paralimpico, come partecipare

Come fare? Basta scrivere una mail a info@briantea84.it per chiedere informazioni e si verrà ricontattati. Inoltre, si potrà chiamare in sede al numero 031 731680 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Si può scegliere di provare anche più di uno sport.

Briantea84: gli open days per provare lo sport paralimpico, le date

Le date: il 27 settembre basket in carrozzina al PalaMeda e il 30 settembre calcio al campo sportivo di Cimnago; 7 ottobre, atletica alla pista di atletica di Cantù, 9 ottobre, pallacanestro in piedi nella palestra tra del liceo Fermi di Cantù, 11 ottobre, nuoto nella piscina comunale di Cantù. Fare sport può cambiare la vita, e senza barriere diventa valore di libertà e inclusione.