Meda: in arrivo la Champions Cup di basket in carrozzina, Briantea84 consegna la maglia alla città

In una cerimonia al PalaMeda, lunedì 29 gennaio, è stata consegnata la maglia della Champions Cup alla Città di Meda. Presente Stefania Tagliabue, vicesindaco e assessore allo sport del Comune che ospita il prestigioso torneo, che è stata omaggiata della maglia ufficiale targata Mia Srl numero 1 intitolata alla Città di Meda. La divisa accompagnerà gli atleti di Briantea84 di Cantù, vincitori nel fine settimana delle Coppa Italia, nel cammino della Champions Cup 2024 che inizia con le partite del Group Stage B (in programma venerdì 2 e sabato 3 febbraio) sul parquet brianzolo.

Meda: in arrivo la Champions Cup di basket in carrozzina, l’incoraggiamento della vicesindaco Tagliabue

«Sono molto grata perché Briantea84 è presente a Meda per portare il suo messaggio di forza e dedizione nei confronti dello sport – ha commentato l’assessore Tagliabue – prima di tutto complimenti alla squadra per il traguardo della Coppa Italia. Inoltre sono molto felice che la Città di Meda patrocini e ospiti una competizione importante come quella della Champions Cup. Auguro al club di poter raggiungere il miglior risultato possibile. Grazie ancora per tutto quello che fate sul territorio».

Meda: in arrivo la Champions Cup di basket in carrozzina, il programma

Il palazzetto dello sport Palameda ospita per due giornate l’evento di basket in carrozzina Champions Cup IWBF (International Wheelchair Basketball Federation) Group Stage B, fase preliminare di qualificazione per il più importante trofeo di basket in carrozzina a livello europeo. Sono 5 le squadre partecipanti provenienti da altrettanti Paesi europei: UnipolSai Briantea84 Cantù, Asd Santo Stefano Sport, RSV Lahn Dill, BSR ACE Gran Canaria, CS Meaux BF.

Le partite sono in programma da mattina a sera nel palazetto di via Udine 1/A. Un evento a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.