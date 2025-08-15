Meda Sport

Basket in carrozzina, la Briantea84 ammaina la bandiera: Geninazzi si accomiata

La formazione biancoblù, che gioca le gare interne al Palameda, non potrà più contare dopo 18 stagioni sul suo capitano, giunto al passo d'addio
Basket in carrozzina 2025 Briantea84
Jacopo Geninazzi (Alessandro Vezzoli)

Briantea84: tra arrivi, conferme e una partenza eccellente. Tempo di cambiamenti per la Unipol Briante84 Cantù, società sportiva paralimpica che milita nel campionato di serie A di basket in carrozzina e gioca al Palameda. C’è un saluto speciale, quello per Jacopo Geninazzi, arrivato da ragazzo nel 2003, lui che vicino a Briantea84 ci è nato e cresciuto fino a diventarne uno dei volti più iconici. Capitano, storia e leggenda: il numero 19 ha vissuto 18 stagioni sportive in Brianza con la maglia biancoblù, alzando al cielo ben 19 trofei, di cui 13 da capitano: 6 scudetti, 6 Coppa Italia, 5 Supercoppe Italiane e 2 Eurocup1.

Basket in carrozzina: l’emozione dell’ex capitano

«È stata una decisione complicatissima. Dopo 18 stagioni fare un passo indietro e lasciare Briantea84 non è stato sempliceconfida l’atleta-. In questo momento sto vivendo emozioni contrastanti: c’è la tristezza della scelta, ma anche un misto di soddisfazione e felicità perché guardandomi indietro dal 2003 ad oggi credo che abbiamo costruito tanto, ottenuto molti successi ed è stato un onore far parte della squadra ed essere anche capitano di uno dei club più importanti al mondo». E ricorda in particolare «la Paralimpiade di Londra 2012 con la nazionale italiana, una delle emozioni più grandi della vita».

Basket in carrozzina: le altre novità di mercato

Basket in carrozzina 2025 Briantea84
Joel Gabas (Alessandro Vezzoli)

Un distacco emozionante, ricco di sentimenti positivi. E se con Gianinazzi si chiude una gloriosa pagina di storia e vita sportiva, in queste settimane si segnalano inoltre un nuovo innesto ed una conferma. La Unipol Briantea84 Cantù ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Joel Gabas per la stagione 2025-’26. L’atleta argentino, classe 1990, punti 4.0, è pronto alla sua prima esperienza con la maglia canturina dopo le esperienze in Argentina (Central Córdoba, Crol e Sica) e gli ultimi 7 anni allo Special Bergamo Sport Montello. Confermato invece Karim Makram. Forte di un contratto triennale firmato nell’estate 2023, l’atleta classe 2002 è un prodotto del settore giovanile biancoblù, con cui ha iniziato a giocare nel 2017 fino alla scalata alla serie A.

