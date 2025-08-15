Briantea84: tra arrivi, conferme e una partenza eccellente. Tempo di cambiamenti per la Unipol Briante84 Cantù, società sportiva paralimpica che milita nel campionato di serie A di basket in carrozzina e gioca al Palameda. C’è un saluto speciale, quello per Jacopo Geninazzi, arrivato da ragazzo nel 2003, lui che vicino a Briantea84 ci è nato e cresciuto fino a diventarne uno dei volti più iconici. Capitano, storia e leggenda: il numero 19 ha vissuto 18 stagioni sportive in Brianza con la maglia biancoblù, alzando al cielo ben 19 trofei, di cui 13 da capitano: 6 scudetti, 6 Coppa Italia, 5 Supercoppe Italiane e 2 Eurocup1.

Basket in carrozzina: l’emozione dell’ex capitano

«È stata una decisione complicatissima. Dopo 18 stagioni fare un passo indietro e lasciare Briantea84 non è stato semplice –confida l’atleta-. In questo momento sto vivendo emozioni contrastanti: c’è la tristezza della scelta, ma anche un misto di soddisfazione e felicità perché guardandomi indietro dal 2003 ad oggi credo che abbiamo costruito tanto, ottenuto molti successi ed è stato un onore far parte della squadra ed essere anche capitano di uno dei club più importanti al mondo». E ricorda in particolare «la Paralimpiade di Londra 2012 con la nazionale italiana, una delle emozioni più grandi della vita».

Basket in carrozzina: le altre novità di mercato

Joel Gabas (Alessandro Vezzoli)

Un distacco emozionante, ricco di sentimenti positivi. E se con Gianinazzi si chiude una gloriosa pagina di storia e vita sportiva, in queste settimane si segnalano inoltre un nuovo innesto ed una conferma. La Unipol Briantea84 Cantù ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Joel Gabas per la stagione 2025-’26. L’atleta argentino, classe 1990, punti 4.0, è pronto alla sua prima esperienza con la maglia canturina dopo le esperienze in Argentina (Central Córdoba, Crol e Sica) e gli ultimi 7 anni allo Special Bergamo Sport Montello. Confermato invece Karim Makram. Forte di un contratto triennale firmato nell’estate 2023, l’atleta classe 2002 è un prodotto del settore giovanile biancoblù, con cui ha iniziato a giocare nel 2017 fino alla scalata alla serie A.