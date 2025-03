Banca Akros alla Stramilano 2025 per sostenere anche Facciavista

Di corsa per aiutare chi aiuta, come Facciavista: lo ha fatto il personale di Banca Akros, del Gruppo Banco Bpm, che proprio in collaborazione con la Fondazione Banca popolare di Milano ha partecipato alla Stramilano di domenica 23 marzo, l’edizione numero 52. “Un’iniziativa finalizzata a sostenere i progetti e l’attività di due importanti associazioni dell’hinterland milanese attive in ambito sociale e nel sostegno alle persone con disabilità”, cioè Facciavista di casa a Vedano al Lambro e Sorriso, di Cusano Milanino.

La prima promuove l’inclusione e valorizza il talento delle persone con autismo attraverso progetti artistici, culturali e sociali, la seconda è nata nel 2000 per rispondere alle necessità e ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo iniziative d’integrazione sociale. “Per supportare concretamente le due realtà, Banca Akros ha promosso e organizzato un evento di partecipazione alla Stramilano da 10 km e alla Stramilanina da 5 km dedicato a colleghi e clienti”. Ognuno die partecipanti ha avuto in regalo per iniziativa di Agros una copia del libro dell’associazione Sorriso “Io, Chef!” e un quadro ricordo della Stramilano realizzato dai ragazzi di Facciavista.

Banca Akros, Stramilano e Facciavista: i commenti

«Con questa iniziativa – commenta Giuseppe Puccio, direttore generale di Banca Akros – volevamo trovare un modo per rendere concreto il motto che caratterizza Banca Akros, ‘Insieme ogni sfida è un’opportunità’: abbiamo colto l’occasione della competizione storica della Stramilano proprio come opportunità per sostenere, in collaborazione con la Fondazione Banca popolare di Milano, l’impegno di due associazioni che da tempo svolgono un’opera inestimabile in termini di inclusione, socialità e sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie».

“Il nostro Gruppo è main sponsor della Stramilano dalla prima edizione, l’abbiamo vista nascere e diventare quella che è oggi: una grande occasione di sport e divertimento per gli oltre 60mila partecipanti- dichiara Umberto Ambrosoli, presidente di Fondazione Bpm – Per noi rappresenta quindi un grande momento per essere solidali insieme a Banca Akros, per restituire ancora una volta alla nostra comunità, tramite il sostegno a due associazioni del territorio, che operano per l’inclusione e la socialità di chi è più fragile”.