Si riaccendono i semafori all’autodromo nazionale di Monza e la stagione dei motori riparte nel segno della Ferrari. Dal 27 al 30 marzo il primo evento in calendario è il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2025, il monomarca del Cavallino che torna in Brianza dopo quattro anni dall’ultima volta con la 33° edizione.

Schierate le auto 296 Challenge, equipaggiate con pneumatici Pirelli: 72 piloti al via in rappresentanza di 22 Paesi e di 30 concessionari.

Autodromo di Monza: torna il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2025, il programma della tre giorni

Il programma prevede test e prove libere giovedì 27 e venerdì 28 marzo, dalle 9 alle 18; sabato 29 marzo le sessioni di qualifica al mattino (dalle 9 alle 11.45) e nel pomeriggio le tre gare da 30 minuti (più un giro) ciascuna suddivise in Coppa Shell Am, Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am (queste due corrono insieme) e Coppa Shell nei seguenti orari: 14, 15.15 e 16.30. A seguire gli Hot Laps Corse Clienti (30 minuti). Identico programma per domenica 30 marzo con le gare introdotte da una speciale coreografia.

Autodromo di Monza: torna il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2025, ingressi e parcheggi

L’ingresso per il pubblico è libero, mentre quello al paddock sarà riservato esclusivamente ai clienti e agli ospiti Ferrari. Sabato e domenica, i parcheggi P8 e P9 saranno disponibili per il pubblico: auto 15 euro al giorno; moto 5 euro al giorno; minibus e bus 30 euro al giorno.

Gli ingressi per il pubblico saranno Gate A (Vedano al Lambro) e Gate B (Santa Maria alle Selve, Biassono). Le persone con disabilità avranno accesso alla sala 112 del Building Hospitality e potranno usufruire del parcheggio dedicato situato di fronte al Monza Circuit Shop, nei pressi della Statua di Fangio.