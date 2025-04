Sfilata di auto storiche da far impazzire gli appassionati all’autodromo di Monza giovedì 10 aprile per la Rievocazione della Coppa Milano-Sanremo, alla 16° edizione. Al via 90 equipaggi che affronteranno oltre mille chilometri di gara, più di 100 prove speciali attraverso 150 comuni di pianura, montagna e mare tra Lombardia, Piemonte e Liguria. La partenza della seconda tappa del calendario del Campionato Italiano Grandi Eventi, organizzato da ACI Sport con patrocinio e supporto di Automobile Club Milano, è da Monza.

Auto storiche a Monza: giri liberi dal mattino, poi partenza e undici prove cronometrate

E l’autodromo nazionale sarà protagonista assoluto della prima giornata, grazie alle ormai tradizionali verifiche tecniche e sportive e a un maggior numero di prove speciali e di attività in circuito rispetto al passato. Ai partecipanti sarà consentita l’opportunità di effettuare giri liberi di 5.793 metri con slot di 30 minuti riservati sia alle auto storiche sia alle auto moderne, a partire dalle ore 9.30. Storiche e moderne, dunque, si alterneranno ogni mezz’ora.

La partenza della gara è fissata per le ore 15.30 e le prove cronometrate, undici, si svolgeranno in pista, sull’Anello di Alta Velocità e nelle strade interne ad Autodromo Nazionale Monza.