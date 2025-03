Autodromo di Monza: 7mila spettatori nel weekend per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe

Settemila spettatori all’autodromo nazionale di Monza nel weekend per il ritorno Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. La tappa inaugurale del monomarca della Casa di Maranello ha visto la partecipazione di 72 piloti in rappresentanza di 22 Paesi e di 30 concessionari per le tre competizioni in programma: Coppa Shell AM, Trofeo Pirelli&Pirelli AM e Coppa Shell.

Autodromo di Monza: 7mila spettatori nel weekend, i risultati del Ferrari Challenge Europe

Domenica, per salutare le Ferrari 296 Challenge, chi ha seguito le gare dalla tribuna centrale ha potuto anche fare parte della coreografia sventolando le bandierine rosse con il Cavallino Rampante prima della partenza della gara 2 di Coppa Shell AM. Molto apprezzata anche la Fan Zone con DJ Regaz, i food truck e i giochi per i più piccoli.

Le tre gare domenicali sono state vinte dal tedesco Boris Gideon (Coppa Shell AM) di Autohaus Ulrich, dallo statunitense Dylan Medler (Trofeo Pirelli) di The Collection, dall’olandese Michael Verhagen (Trofeo Pirelli AM) di Ferrari Warszawa e dallo svedese Christian Kinch (Coppa Shell) di Formula Racing.

«Abbiamo vissuto un fine settimana molto intenso – è stato il commento del presidente di Autodromo Nazionale Monza, Giuseppe Redaelli – con la presenza di ben 72 piloti e una folta rappresentanza di stranieri. Aver ospitato in questo avvio di stagione e per tanti giorni la Ferrari è stato motivo di grande orgoglio. Siamo contenti anche della buona affluenza di pubblico».

Autodromo di Monza: inizio di stagione nel segno della Ferrari

Ma tutto l’inizio della stagione dei motori è stato nel segno della Ferrari: negli ultimi dieci giorni di marzo hanno girato a Monza alcune delle monoposto più iconiche che hanno disputato il Mondiale di Formula 1, le 499P Modificata, ovvero i Prototipi che sono stretti parenti dalle vetture che hanno iniziato alla grande il WEC, cogliendo una tripletta nella corsa inaugurale del Qatar. Lunedì 31 marzo pista riservata al Club Challenge del Cavallino con le Private Practice.