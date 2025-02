Una grande serata di sport ha visto protagonisti i giovani atleti dell’Us Atletica Vedano. I bambini delle categorie Esordienti B e C, dai 5 agli 8 anni, si sono allenati “in comune” con gli amici dell’Atletica Sovico. L’iniziativa ha visto l’incontro di grande gruppo di piccoli atleti nella palestra di via Italia.

Atletica: Vedano e Sovico fanno allenare insieme i loro giovanissimi, rafforzato un legame storico

«Abbiamo pensato a un’attività condivisa, un’opportunità di divertimento e crescita per i nostri ragazzi – ha spiegato Sergio Previtali, presidente dell’ Us Atletica Vedano – I bambini hanno lavorato insieme in un contesto diverso dal solito, stimolando la loro voglia di migliorarsi anche con allenatori diversi».

Durante l’incontro, i giovani atleti hanno avuto la possibilità di cimentarsi in riscaldamenti collettivi, salti e lanci, sperimentando nuove attività che arricchiranno il loro bagaglio tecnico. È stata anche un’occasione per l’Us Atletica Vedano di rafforzare il legame storico con l’Atletica Sovico. Nonostante la cancellazione della campestre di febbraio, che avrebbe potuto lasciare i bambini senza eventi, l’iniziativa ha colmato questo vuoto.

Atletica: Us Vedano verso i 50 anni

«L’anno prossimo festeggeremo i 50 anni dell’Us Atletica Vedano e iniziative come queste sono la prova del nostro impegno per il futuro dei giovani» ha concluso Previtali. Sono una sessantina i bambini che vanno dai 5 ai 12 anni dell’atletica Vedano.