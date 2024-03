Atletica: Tortu vola in Florida per prepararsi agli Europei e Olimpiadi

L’olimpionico Filippo Tortu, portacolori delle Fiamme Gialle, “si allenerà per alcune settimane in Florida allo scopo di preparare gli Europei di atletica leggera e soprattutto i Giochi Olimpici Parigi 2024 ma lo staff tecnico rimane invariato alla guida di Salvino Tortu”. A renderlo noto con una dichiarazione è l’ufficio stampa del velocista di Carate Brianza che a fine mese, si recherà negli Stati Uniti presso il college di Mont Verde. Il campione olimpico di Tokyio nella staffetta 4×100 metri, ha deciso di spostarsi oltre Oceano, dove peraltro rimarrà sino al 26 aprile, in quanto la location dei Mondali di staffetta è a Nassau, nelle Bahamas, e soprattutto la volontà di gareggiare prima di quell’appuntamento in gare da identificare, ha portato alla scelta del college Mont Verde di concerto anche con la Federazione. Un approdo negli USA che nasce quindi da “un’opportunità logistica e dal fatto di potersi allenare in una struttura che ospita abitualmente atleti di primo livello”.

Atletica: Tortu vola in Florida al college Mont Verde

Gli atleti ai quali il comunicato fa riferimento, sono “lo statunitense Kenneth Bednarek, argento sui 200 a Tokyo, il canadese Aaron Brown e l’altro americano Kyree King, che Tortu ben conosce e che possono essere da stimolo nell’allenamento”. Anche Salvino Tortu, papà-coach di Filippo fa chiarezza su questa iniziativa che ha destato scalpore. “L’obiettivo è quello di prepararsi ai World Athletics Relays in programma a Nassau dove Filippo con i suoi compagni azzurri proverà ad aggiudicarsi il titolo iridato in staffetta. – ci spiega – Negli Usa sono previsti infatti alcuni allenamenti mirati con tutti i componenti della staffetta e stiamo tuttora valutando la possibilità di scendere in pista in almeno due gare prima di far ritorno in Italia.”