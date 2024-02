Atletica: Pellicoro seconda con personal best sul miglio

Buone notizie arrivano dagli States per l’atletica brianzola. Innanzitutto per merito di Laura Pellicoro che dopo il suo rientro negli Stati Uniti dove studia all’University of Portland, in Oregon, a Seattle in una manifestazione indoor ha corso il miglio, specialità di mezzofondo nell’atletica, e con il crono di 4:31.39 si è classificata al secondo posto. La gara è stata vinta da Cloe Foerster (Washington) in 4:28.14.

Atletica: Pellicolo seconda con personal best sul miglio, migliorata di quasi due minuti

La Pellicoro su questo miglio ha stabilito il suo PB migliorando di 1’50” quello precedente. L’atleta di Besana Brianza (è nata il 24/12/2000) da sette stagioni è alla Bracco Milano e pian, piano grazie a prestazioni molto apprezzate sul piano tecnico sta conquistando spazi importanti nel mezzofondo.