Atletica: Pellicoro e Polzonetti, il 2024 inizia coi fuochi d’artificio

Inizio di stagione ad alta intensità per le talentuose Laura Pellicoro di Besana Brianza e Celeste Polzonetti di Desio (entrambe affiliate alla Atletica Bracco di Milano) che nelle prime gare indoor hanno confermato di aver lavorato in maniera ottimale, con i rispettivi staff tecnici, in questi mesi d’inverno.

Atletica: Pellicoro in gara a Seattle

La Pellicoro, non appena rientrata negli Stati Uniti dove studia all’University of Portland, in Oregon, ha gareggiato in un meeting indoor a Seattle dove con prestazioni importanti, ha dominato la gara sui mille metri e con il crono di 2:42”51 è salita sul primo gradino del podio con a fianco Ella Nelson, seconda in 2:42”61, e Christina Aragon, terza in 2:24”95. Laura, quindi ha gareggiato sui 600 metri e ha chiuso al terzo posto in 1:31”56 preceduta da Carley Thomas in 1:29”80 e Shae Anderson 1:30”40. Pellicoro è nata il 24 dicembre 2000 e in queste gare indoor ha inaugurato la sua 12esima stagione agonistica, la settima da tesserata alla Bracco.

Besana atletica Pellicoro Laura n.8 2024

Atletica: Polzonetti, “Celeste d’oro” vola sui 60 ostacoli

Anche la desiana Celeste Polzonetti (ha spento diciotto candeline il 26 dicembre) che dal 2021 è tesserata alla Bracco dopo gli inizi all’Atletica Desio ha aperto la stagione 2024 con la giusta determinazione. Archiviato lo stage svoltosi nei primi giorni di gennaio a Formia, la “Celeste d’oro” come l’ha definita la sua società sportiva, nella prima gara indoor disputata a Modena ha fatto vedere quali sono le sue intenzioni conquistando il primo posto nella prova sui 60 ostacoli ma soprattutto stampando il crono di 8”48 nelle qualificazioni. Quindi ha proseguito su questa scia e a Bergamo ha vinto un’altra gara sui 60 hs con il crono nella finale di 8”56 dove ha superato Alessia Bylykbashi dell’Atletica Empoli.

Atletica: Polzonetti fa il tris di vittorie con il titolo regionale

Quindi ha completato un prestigioso tris di vittorie conquistando il titolo di campionessa lombarda nei Campionato regionali disputati sempre a Bergamo. Nella finale sui 60hs ha fermato il crono a 8”49 (8”47 in batteria) con ampio margine nella finale su Greta Vuolo (Atl.Bergamo) e Camilla Wako (Cus Insubria Varese).