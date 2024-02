Atletica, Italiani juniores: Polzonetti regina degli ostacoli e tricolore a squadre

Celeste Polzonetti indiscussa protagonista dei Campionati Italiani indoor juniores e promesse. L’atleta di Desio, tesserata alla Bracco Milano, nelle gare disputate ad Ancona si è confermata ai vertici dell’atletica nazionale portando a casa tre medaglie: due individuali (un oro e un bronzo) e una d’oro a squadre.

Atletica, Italiani juniores: Polzonetti, lo scudetto con la squadra Under 20 della Bracco

Innanzitutto la squadra Under 20 della Bracco Atletica, presieduta da Franco Angelotti e con capitana la Polzonetti, ha vinto lo scudetto tricolore della categoria Juniores con 65 punti e, dopo prestazioni di grande carattere, ha confermato la sua superiorità con ampio margine sulla seconda classificata, la società Acsi Roma (punti 53,5) e le Fiamme Gialle (terzo posto con punti 44).

Atletica, Italiani juniores: Polzonetti, il quarto titolo in fila sugli ostacoli

Campionati italiani di atletica leggera juniores e promesse indoor, Ancona – foto Francesca Grana/FIDAL

Celeste Polzonetti ad Ancona si è confermata però la migliore ostacolista delle categorie giovanili, ormai imbattibile da quando era Cadetta. Stavolta ha conquistato la finale dei 60 hs con il personale di 8.32, terzo tempo all-time della categoria. L’atleta di Desio, allenata da Aldo Maggi, già in batteria aveva distrutto il PB abbassandolo da 8.47 a un eccellente 8.34 (dopo una semifinale corsa senza spingere fino in fondo in 8.51). La talentuosa atleta ha vinto il titolo in 8.32 a 10 centesimi dal limite nazionale di categoria di Elisa Maria di Lazzaro, stabilito nel 2017.

Per Celeste è il quarto titolo italiano consecutivo dopo 100m ostacoli Allieve 2022, 60m ostacoli indoor Juniores 2023 e 100m ostacoli Juniores 2023. La Polzonetti ad avvalorare la sua presenza in questi italiani U20, si è classificata al terzo posto in 1:42.3 nella staffetta 4×200 della Bracco completata da Maddalena Martucci, Emma Pollini, Carlona Molteni (gara vinta dall’Acsi Italia in 1:40.85).

Atletica, Italiani promesse: Bado terza sui 3000

A livello categoria Promesse infine è da evidenziare il risultato ottenuto da Aurora Bado (Cs.Carabinieri) nella gara sui 3000. L’atleta, figlia d’arte (la mamma Ornella Ferrara di Binzago ha vinto, tra l’altro, la medaglia di bronzo nella maratona ai Mondiali di atletica leggera 1995 a Goteborg) si è classificata al terzo posto con il crono di 9:39, preceduta da Melissa Fracassini in 9:35.44 (Cus Perugia) e Valera Minati in 9:37.69 (Us.Quercia).