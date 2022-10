Atletica: il fattore Brianza fa trionfare la Lombardia agli U16 di Caorle

Ai Tricolori U16 disputati a Caorle in questo week-end è festa per la rappresentativa lombarda che ha vinto la combinata cadetti+cadette. Lombarde a segno anche nella classifica femminile.

Atletica: il fattore Brianza con il presidente Gianni Mauri

Nella festa dell’atletica giovanile a Caorle la rappresentativa lombarda, guidata dal presidente Gianni Mauri di Limbiate, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il trofeo a squadre nella classifica combinata maschile+femminile dei Campionati Italiani Cadetti. La rappresentativa del comitato regionale si è imposta con 598,5 punti davanti al Lazio (561,5) e al Veneto (551). Lombardia a segno anche nella classifica femminile con 311 punti, meglio del Veneto (301) e dell’Emilia Romagna (271). Ha vinto invece il Lazio nella classifica maschile (294,5 punti), come nel 2021, precedendo Lombardia (287,5) e Toscana (260).

Atletica: il fattore Brianza con gli atleti Vidal e Bianchini

Due atleti brianzoli hanno contribuito, con le loro prestazioni, a conquistare il prestigioso titolo. Sono Nicolò Vidal (Pbm Bovisio M.) e Filippo Bianchini (Atl.Monza). Quest’ultimo nella gara di salto in alto con la misura di 1,84m si è classificato al secondo posto stabilendo altresì il suo P.B. (primo posto di Alberto Basso della rappresentativa veneta con 1,87m). Il precedente record di 1,80 l’atleta brianzolo lo aveva ottenuto quest’anno per due volte in gare disputate il 10 aprile e il 18 settembre a Mariano Comense. Anche Nicolò Vidal si è classificato al secondo posto nella marcia sui 5000 metri con il crono di 24’07” (vittoria di Alessio Coppola – Friuli Venezia Giulia – in 23’43”).

Atletica: il fattore Brianza con gli atleti Sironi, Sironi e Carbone

Alle gare di Caorle erano stati ammessi, a livello individuale in base ai risultati conquistati nella stagione, tre atleti brianzoli. Sono Federico Sironi classificatosi al sesto posto nell’asta (misura di 3,60m) e Giulia Sironi 12ma nel salto triplo con 10,50m. entrambi tesserati all’Atletica Monza. Infine Gaia Carbone (Athl.Club Villasanta) totalizzando 3652 punti ha chiuso al nono posto la gara di pentathlon vinta dalla neo campionessa italiana Isabella Pastore (Piemonte) con 4212 punti.