Atletica: Di Benedetto e il Team-A scatenati agli Italiani indoor

Trasferta più che positiva ad Ancona ai Campionati Italiani Indoor juniores e promesse per un gruppetto di atleti brianzoli soprattutto per quelli affiliati al Team-A Lombardia. La copertina spetta a uno scatenato Matteo Di Benedetto. Il giovane atleta (è nato il 26/12/2004) finora non aveva brillato negli appuntamenti importanti ma stavolta si è rifatto con gli interessi.

Atletica: Di Benedetto agli Italiani indoor, oro sui 400 juniores con personal best

Brugherio Atletica Di Benedetto Matteo Ancona 2023

Con una condotta di gara impeccabile ha dominato la finale del 400 juniores con il tempo di 48.15 suo miglior tempo di sempre sulla distanza superando, dopo un acceso confronto, Daniele Groos (Atl.Futura Roma) che ha stampato il crono di 48.35. È allenato da Raffaele Specchio e dopo questo risultato può guardare al futuro con rinnovato slancio anche per raggiungere ulteriori importanti traguardi. Ad Ancona, medaglia di legno per il marciatore Gaetano Giuseppe Dino che ha chiuso al quarto posto con il tempo di 23.04.67 la prova sui 4 km. Sesto posto per la staffetta 4×1 giro juniores del Team-A con il crono 1.44.21 composta da Elisa De Santis, Iris Lazzarin, Sofia Ecca, Veronica Zaina.

Atletica: Italiani indoor, il lissonese Andrea Cesana

Nella categoria Promesse, il lissonese Andrea Cesana che gareggia per l’Atletica Vedano al Lambro si è classificato al quarto posto nel salto in alto con la misura di 1.96 nella gara vinta da Alberto Murari capace di salire fino a 2.11 (il neo campione italiano è affiliato all’Athletic Club 96 Alperia con sede a Bolzano).

Il Team-A Lombardia presieduto da Agostino rossi ha confermato la sua crescita anche in questa edizione dei Campionati italiani e soprattutto di poter competere in modo significativo in tutte le categorie con atleti provenienti dal proprio vivaio.