Atletica: Daini Master tricolore, campioni italiani di corsa campestre

Atleti master della Daini di Carate Brianza sotto i riflettori anche nella Festa del Cross per aver conquistato, lo scorso fine settimana, il titolo di Campione Italiano master con la squadra che ha gareggiato nella categoria SM60 composta da Paolo Gatti, Giuseppe Gamberale, Gianluigi Viganò e Mario Farina.

Atletica: Daini tricolore davanti a Libertas Biella e Alpi Apuane

Nell’accogliente prato del Teatro Romano di Gubbio nei campionati nazionali di corsa campestre si sono presentati oltre 2000 atleti che hanno gareggiato per l’assegnazione dei titoli tricolori a squadre e individuali. Il via alle competizioni è stato dato dal presidente della FIDAL nazionale Stefano Mei nella giornata dedicata alle gare a staffetta assolute e masters. La Daini, in quest’ultimo settore, ha vinto il tricolore con la squadra impegnata nella categoria SM60 che al termine di una prova combattuta con avversari che non hanno mai rallentato con il crono di 32’02” ha superato le squadre Lib.Atletica Biella (32’11”) e del GP. Parco Alpi Apuane (crono 32’17”).

Atletica: Daini tricolore, si aggiorna l’albo d’oro

Una vittoria importante utile anche per aggiornare l’albo d’oro della società nata il 14 ottobre 1945 su iniziativa di un gruppo di sportivi con il simbolo di un daino rampante e con lo scopo di promuovere gite turistiche, feste popolari ed escursioni in montagna.

“Poi in seguito – commenta il presidente Stefano Pozzi – i Daini sviluppano altre discipline sportive ma poi a distanza di pochi anni, anche per non far concorrenza alle società presenti in Carate Brianza, l’atletica leggera diventa la sola attività sportiva praticata e nel 1949 viene chiesta l’affiliazione alla Fidal”.