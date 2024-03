Annullato il Campionato italiano di duathlon cross, in programma domenica 3 marzo a Triuggio.

Allerta meteo: annullati gli Italiani di Duathlon cross di Triuggio, il sindaco ha firmato un’ordinanza

Il sindaco, con ordinanza sindacale comunicata agli uffici federali e alla polisportiva Triathlon Team Brianza, ha disposto la revoca dell’autorizzazione al Campionato italiano di Duathlon Cross 2024 in programma a causa delle avverse condizioni metereologiche che interesseranno l’intero territorio comunale e che rischiano di mettere a repentaglio la tutela di tutti i partecipanti e volontari.

A seguito dell’ordinanza sindacale la Fitri è stata costretta ad annullare il Campionato e in accordo con la società organizzatrice ha disposto il mantenimento delle quote di iscrizione di tutti i partecipanti. La Fitri inoltre ha comunicato di essere già al lavoro per ricollocare al più presto la seconda edizione dei titoli italiani di Duathlon Cross.

Allerta meteo: annullati gli Italiani di Duathlon cross di Triuggio, in palio c’erano tutti i titoli tricolori

A Triuggio domenica dovevano essere assegnati i titoli tricolori – Assoluti, Junior e Age Group – di Cross Duathlon. Alla gara risultavano iscritti oltre trecento partecipanti, tra loro i migliori specialisti pronti a confrontarsi sui percorsi della cittadina brianzoli. Il crono programma prevedeva alle 8.45 la partenza della gara Junior e Youth B maschile; alle 9 quella Junior e Youth B femminile. Al termine della gara giovanile, alle 11 era prevista la partenza della gara Assoluta e Age Group maschile e alle 13 il via della gara Assoluta e Age Group femminile.

Allerta meteo: annullati gli Italiani di Duathlon cross di Triuggio, avrebbe dovuto aprire il Circuito cross

La gara di Triuggio avrebbe dovuto aprire anche il Circuito Cross che si svolgerà anche a Capoliveri il 28 aprile con i tricolori di Triathlon Cross Assoluti e di categoria, a Gavoi il 5 maggio con i tricolori Triathlon Cross Junior e si concluderà con la finale a Lavarone il 7 settembre.

L’evento a Triuggio era organizzato dalla società Tri Team Brianza com patrocinio della Regione Lombardia.