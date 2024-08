Triuggio, successo per il pranzo di Ferragosto: oltre 150 Over 65 hanno partecipato all’iniziativa

Oltre centocinquanta persone hanno animato giovedì 15 agosto il pranzo di Ferragosto, promosso a Triuggio dall’amministrazione comunale, con la collaborazione dell’associazione Il Melograno e della cooperativa Canonica, che ha ospitato l’appuntamento, con i suoi volontari che hanno cucinato e servito in tavola gli intervenuti. All’iniziativa hanno partecipato gratuitamente gli Over 65 residenti in paese.

Ferragosto: un’iniziativa per favorire le relazioni e sconfiggere la solitudine

Un’altra immagine che documenta il successo dell’iniziativa

«L’obiettivo -spiega l’assessore alle politiche sociali Claudia Cattaneo– era quello di favorire le relazioni e sconfiggere la solitudine. Tanti volontari ci hanno dato una mano: la cucina ha preparato quasi centoottanta portate di risotto». Il menù è stato realizzato con l’aiuto dei commercianti triuggesi, che hanno sposato la causa, mettendo a disposizione i loro prodotti.