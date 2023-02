Rubano e bruciano i libri per strada a Bellusco

Vandali rubano i libri dalla casetta del book-sharing e li bruciano nel parcheggio. È quanto avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio a Bellusco. Alcuni ignoti hanno svaligiato il contenuto della casetta dei libri (dove, si ricorda, chiunque può donare un proprio volume e permettere ad altri di leggerlo gratuitamente) presente nel parco di via Rimembranze per poi farne un falò pochi metri più avanti nel parcheggio adiacente il cimitero. Il risultato della bravata è stato scoperto in mattinata da alcuni cittadini belluschesi che però non hanno voluto stare con le mani in mano e, prese scope e palette, hanno ripulito il parcheggio da quel che rimaneva dei volumi carbonizzati.

Rubano e bruciano i libri e le parole del sindaco

Un atto vandalico che ha indignato la cittadinanza a partire dal sindaco Mauro Colombo che in un post Facebook, con citazione Sanremese, ha commentato: “Grazie ai nostri “Gianni Morandi” belluschesi – ha scritto ricordando quanto avvenuto sul palco dell’Ariston dopo la performance di Blanco – che muniti di scope hanno voluto ripulire il rogo di libri che questa notte i Nostri Ragazzi hanno incendiato, un’altra volta, al parcheggio di via Rimembranze. Seguirà regolare denuncia alle Forze dell’ordine e l’ennesimo interrogativo che dobbiamo porci tutti come genitori ed educatori”.