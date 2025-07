Monza: un contest fotografico nel segno di Saul Leiter

Dopo la proroga scattata per la mostra dedicata a Vivian Maier al Belvedere della Villa reale di Monza, si allungano i tempi anche per la retrospettiva del fotografo Saul Leiter: entrambe firmate da Vertigo Syndrome in collaborazione con diChroma photography e curate da Anne Morin, hanno (e hanno avuto) il Cittadino come media partner. “Saul Leiter. Una finestra punteggiata di gocce di pioggia” prosegue infatti fino al 31 di agosto, permettendo a una platea ancora più ampia di ammirare il lavoro dello statunitense nel primo, grande progetto monografico presentato in Italia.

Si tratta di 126 fotografie in bianco e nero, 40 fotografie a colori, 42 dipinti e rari materiali d’archivio, riviste d’epoca originali e un documento filmico che raccontano lo stile unico dell’autore e la sua influenza sulla fotografia di oggi. “La mostra evidenzia inoltre in modo unico la doppia identità di Leiter come pittore e fotografo, dimostrando come la sua sensibilità pittorica abbia influenzato il suo lavoro fotografico. La sua formazione nella pittura lo ha portato ad approcciarsi alla fotografia a colori con una sofisticazione senza precedenti, trattando ogni fotogramma come una tela” hanno scritto gli organizzatori.

Monza: le regole del contest fotografico dedicato a Saul Leiter

Ma non è la sola novità: Vertigo ha deciso di organizzare un rapido contest fotografico che ha per tema “Sole, pioggia, neve, vento: scattando insieme agli elementi atmosferici”, che invita i partecipanti “a presentare una fotografia in bianco e nero o a colori che interpreti la street photography contemporanea, catturando l’incontro poetico tra vita urbana e fenomeni naturali, come spesso riscontriamo negli scatti di Saul Leiter“. Attenzione alla scadenza: bisogna presentare i lavori entro il 20 luglio. Due sezioni: una per i fotografi amatoriali, che saranno poi premiati domenica 27 luglio al Belvedere; e una per i fotografi professionisti, che saranno giudicati da Anne Morin, curatrice internazionale di fotografia. Le dieci fotografie selezionate saranno poi in mostra al Belvedere fino al termine dell’esposizione.

Intanto, il programma di eventi collaterali, che prosegue: domenica 20 luglio alle 16 è in agenda “Raccontare storie attraverso il blu e l’arancione“, tenuto dalla fotografa Natascia Mercurio; il 9 agosto alla stessa ora un laboratorio per bambini; il 23 agosto, sempre alle 16, Gabriele Santucci parlerà di “Fotografare meglio, non di più“.

Saul Leiter. Una finestra punteggiata di gocce di pioggia

Belvedere della Reggia di Monza (viale Brianza, 1)

Fino al 31 agosto 2025

con il patrocinio del Comune di Monza

Catalogo Saul Leiter. La Retrospettiva – Contrasto

Orari

Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato – Domenica – Festivi: 10.30 – 20.00

Lunedì e Martedì: Chiuso

Le sale espositive sono dotate di aria condizionata

Biglietti

Intero: € 16,50

Ridotto: € 14,00

Ridotto Musei Civici: € 12,00

Ridotto SPECIALE bambini dai 7 ai 12 anni: € 6,00