I sanificatori di Cancro Primo Aiuto e Fondazione per la Croce Rossa

Dieci sanificatori per rendere più sicure le ambulanze. Questo il regalo che Cancro Primo Aiuto onlus e Fondazione della Comunità Monza Brianza hanno consegnato venerdì mattina ai rappresentanti dei dieci comitati provinciali della Croce Rossa Italiana.

Si tratta di apparecchi di ultima generazione, pratici e maneggevoli, prodotti da Silap, azienda vimercatese, per la linea iJen che, grazie all’azione congiunta di luce ultravioletta e ozono, riescono a rendere gli ambienti perfettamente sanificati.

Consegnati i sanificatori ai dieci comitati provinciali della Croce Rossa Italiana

“Avevamo programmato questa consegna a settembre – ha esordito Flavio Ferrari, amministratore delegato di CPA – ma purtroppo la pandemia ha rialzato la testa e ci è sembrato opportuno anticipare i tempi”.

Un cambiamento di programma che ha trovato d’accordo anche i “partner” della Fondazione come sottolineato dal presidente Giuseppe Fontana che ha anche voluto evidenziare l’importanza di fare rete per rispondere ai bisogni del territorio.

“La donazione non poteva capitare in un momento più opportuno – ha confermato Dario Funaro, presidente del comitato monzese della Cri – In questi giorni stiamo riscontrando l’aumento dei contagi e poter contare su questi dispositivi ci permetterà di garantire al massimo la sicurezza dei nostri mezzi.”

Consegnati i sanificatori, i ringraziamenti della Regione

Alla consegna degli apparecchi hanno presenziato anche l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli e la vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, che non ha potuto fare a meno di ricordare “il momento di grande difficoltà, incertezza, insicurezza e affanno che famiglie e imprese stanno vivendo”.

“Se non ci fossero persone, associazioni e imprese capaci di accordarsi e creare sinergie tutto sarebbe più difficile – ha rimarcato la numero due di Palazzo Lombardia – per fortuna abbiamo dei punti di riferimento e penso alla personalità di Walter Fontana, alla grande eredità che ha lasciato, al modello che ancora rappresenta per coloro che sono impegnati nelle istituzioni e nelle imprese che mettono in campo le loro tecnologie per trovare nuove soluzioni. Grazie anche alla Fondazione, alla Croce Rossa con i suoi addetti e i suoi volontari”.

A proposito della ripresa della pandemia Moratti ha assicurato che nella nostra regione la situazione è sotto controllo, ma ha invitato a non abbassare la guardia e ad aderire alla campagna vaccinale “alla quale, per altro, la Lombardia sta rispondendo ancora una volta bene”.

Cancro Primo Aiuto: torna in agosto la prevenzione in due hotel di Bormio

E sempre a proposito di prevenzione, ma in questo caso non al Covid, Cancro Primo Aiuto -MedicaEtica ripeterà anche quest’anno a Bormio l’iniziativa ”Hotel Clinic. La salute non va in vacanza”. Per la seconda volta due hotel della perla della Valtellina, convertiranno alcuni spazi in ambulatori dove diciannove medici (primari ospedalieri) effettueranno visite di quindici diverse specialità dal 1 al 19 agosto agli abitanti della zona e ai turisti che, grazie a un accordo con la Croce Rossa, potranno essere accompagnati in loco qualora non potessero raggiungerlo.

“Lo scorso anno – ha ricordato Ferrari – abbiamo effettuato cinquecento visite e in un centinaio di casi i pazienti hanno scoperto patologie che non pensavano di avere, per lo più di carattere cardiovascolare. Li abbiamo accompagnati successivamente in alcuni ospedali a Milano dove sono stati curati”. Per saperne di più: tel. 0342902700.