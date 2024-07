Cuccioli di germani reali recuperati a Monza: storie di salvataggi a lieto fine

Salvataggi a lieto fine. Enpa Monza e Brianza ha reso note le storie di due nidiate di germani reali salvati negli ultimi mesi: paperotti recuperati in corsi d’acqua o situazioni di pericilo e poi accuditi e allevati con le difficoltà legate alla loro natura selvatica.

Cuccioli di germani reali recuperati a Monza: il “tombino di Umberto I” in via Azzone Visconti

A fine maggio l’allarme era arrivato da due Park Angels: quattro piccoli di germano erano finiti in un tombino di una casa di Monza, lungo la via Azzone Visconti, nei pressi del Lambro. Sul posto l’operatrice del settore Animali Diversi e il presidente Giorgio Riva.

«Sembra tutto sommato un recupero facile, ma il tombino in questione è stato costruito probabilmente ai tempi di Re Umberto I. È in pietra pesantissima e ancorato nel terreno: impossibile smuoverlo – racconta Enpa – La loro mamma, spaventata, presidia l’area senza potere aiutare i suoi piccoli in difficoltà. Inizia a questo punto una pazientissima operazione di recupero: mentre Federica cerca di spostare con un’asta gli anatroccoli, Giorgio con un retino tenta di pescarli dall’angusto tombino. Dopo numerosi tentativi infruttuosi, finalmente uno alla volta i piccoli vengono recuperati e messi in sicurezza».

Insieme a loro viene recuperata anche la mamma con l’intento di liberare l’intera famigliola in un luogo tranquillo, che non è il Lambro ingrossato dalle piogge. Viene scelta allora l’Oasi di Biodiversità del Canile di Monza, ma dopo poche ore mamma germana decide di prendere il volo e, «con sorpresa di tutti» dice Enpa, viene segnalata il giorno dopo proprio nel luogo di nidificazione dove la attende un germano maschio. I quattro piccoli sono stati quindi ricoverati nella speciale nursery dell’Enpa di Monza e lì sono rimasti in questi mesi fino allo sviluppo completo e al rilascio nel laghetto del Canile. La mamma nel frattempo ha messo al mondo un’altra covata nello stesso luogo ma il tombino è stato messo in sicurezza.

Monza Enpa germani Villoresi Monza Enpa germani oasi di biodiversita

Cuccioli di germani reali recuperati a Monza: il canale Villoresi

Nel pomeriggio del 2 giugno invece le operazioni di salvataggio si erano spostate sul canale Villoresi con due giovani volontarie Enpa allertate da un passante insieme ai vigili del fuoco di Lissone in posto con autopompa e l’assistenza dell’autoscala da Monza. In questo caso erano nove gli anatroccoli da mettere in salvo insieme alla mamma, in viale Lombardia e pericolosamente vicini alla griglia della centrale idroelettrica.

Utilizzando corde e retini, i soccorsi hanno recuperato sette cuccioli – due sono stati risucchiati dalla corrente – lavorando per quattro ore nell’area recintata e in sicurezza grazie alla presenza dei vigili del fuoco. I sette germanini sono stati trasferiti nella struttura di via San Damiano 21, mentre la mamma germano, spaventata dalle operazioni di recupero è volata via.

Cuccioli di germani reali recuperati a Monza: tutti nell’Oasi di Biodiversità

Ora, superato il periodo critico dell’ingresso in struttura, godono tutti del laghetto dell’Oasi di Biodiversità del Canile, «dove sono stati rilasciati e dove potranno restare per tutto il tempo che vorranno», conclude Enpa.