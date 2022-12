Brugherio: i peluche dei bambini di notte da soli in biblioteca, iniziativa per promuovere la lettura

Cosa farebbero i peluche se potessero trascorrere una notte da soli a Palazzo Ghirlanda a Brugherio? Potranno scoprirlo i bambini dai 4 agli 8 anni che parteciperanno alla Notte dei pupazzi in Biblioteca, un’iniziativa che si ispira a esperienze analoghe organizzate negli Stati Uniti e in Giappone.

Brugherio: i peluche dei bambini di notte da soli in biblioteca, succede il 27 dicembre

Martedì 27 dicembre, alle 18, i piccoli potranno portare gli orsacchiotti e gli altri peluches alla Civica dove saranno accolti dai bibliotecari che leggeranno per loro due storie ad alta voce: lì, dopo averli registrati, li saluteranno e li affideranno agli operatori. Quando torneranno a prenderli la mattina dopo, dalle 10 alle 12, potranno vedere le fotografie che testimonieranno la loro nottata: vedranno che i pupazzi si sono aggirati tra gli scaffali, hanno preso in prestito i libri al bancone, hanno chiacchierato con gli altri protagonisti della magica avventura e, infine, si sono addormentati nei lettini preparati apposta per loro.

Brugherio: i peluche dei bambini di notte da soli in biblioteca, serve la prenotazione

Prima di tornare a casa ogni bambino potrà prendere il volume scelto dal suo peluche.

L’iniziativa, secondo alcuni studi condotti dall’Università di Okayama, potrebbe avere un effetto positivo sull’incentivazione della lettura.

Potrà partecipare alla Notte dei pupazzi solo chi effettuerà la prenotazione alla mail biblioteca@comune.brugherio.mb.it o ai numeri 039 2893412-423-403.