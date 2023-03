Anna Kuliscioff e le altre: le “Donne indimenticabili” a Monza

È dedicato ad Anna Kuliscioff il primo appuntamento del ciclo “Donne indimenticabili“, un progetto della Casa della poesia di Monza in collaborazione con il Parco letterario Regina Margherita e il Parco regionale della Valle del lambro. Si parte sabato, 18 marzo, quando al centro civico di San Rocco a Monza si parlerà della rivoluzionaria russa, naturalizzata italiana, che è stata una della fondatrici del Partito socialista italiano.

A raccontare la sua vita e la sua battaglia per l’emancipazione femminile saranno a partire dalle 16.30 Antonetta Carrabs, Raffaella Fossati e Silvia Messa, con la partecipazione delle allieve della Fondazione musicale Vincenzo Appiani (ingresso libero, prenotazioni a segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it o pro.monza@tiscali.it).

Quello dedicato a Kuliscioff è il primo di cinque appuntamenti itineranti che incontreranno molti dei quartieri della città: la seconda tappa al centro civico di Libertà sabato 15 aprile, quando si parlerà di Frida Kalho, l’artista messicana celebre per la sua arte e per la relazione con Diego Rivera, mentre sabato 13 maggio sarà il turno sempre alle 16.30, dell’artista caravaggesca Artemisia Gentileschi al centro civico di Triante. Il ciclo sarà concluso a San Fruttuoso – ancora al centro civico e ancora alle 16.30 – quando si parlerà della poetessa statunitense Emily Dickinson e quindi da Aurelia Josz, l’educatrice e scrittrice che ha dato via alla scuola di Agraria e Parco ed è morta ad Auschwitz (a San Giuseppe).