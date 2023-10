Seregno, il liceo Parini prevede un seminario sulle pratiche dialogiche e la scrittura creativa

Al liceo Parini di Seregno una giornata formativa su “Pratiche dialogiche e la scrittura collettiva milaniana”. Sabato 28 ottobre, 64 docenti del territorio prenderanno parte a una giornata seminariale prima nel suo genere, in cui potranno familiarizzare con due pratiche didattico-educative, incentrate sul dialogo riflessivo e sulla scrittura collettiva. «Il taglio è esperienziale. L’idea è di creare con gli insegnanti un confronto sulla scuola, cercando di rispondere alla domanda “Qual è la scuola che ognuno di noi sogna?”.Un quesito ripreso dal famoso verso di Danilo Dolci “Ciascuno cresce solo se sognato”», ha riferito il dirigente scolastico Gianni Trezzi.

Liceo Parini: il programma della giornata è molto articolato

I docenti, come detto, potranno conoscere due approcci educativi complementari: il primo consente di dissodare il campo argomentativo attraverso l’esperienza del dialogo riflessivo, mentre il secondo favorisce la sistematizzazione delle idee scaturite dal precedente laboratorio, grazie alla pratica della scrittura collettiva. «Dopo un momento di confronto sulla scuola che ognuno di noi sogna, in cui i docenti lavoreranno divisi in 8 gruppi composti da 8 persone, si arriverà a sintetizzare quanto emerso attraverso lo stesso processo creativo collettivo che ha portato alla stesura quasi sessant’anni fa di “Lettera a una professoressa” (scritta da don Lorenzo Milani e dagli alunni della scuola di Barbiana Ndr.)», ha aggiunto Trezzi, per poi sottolineare: «Sarà un seminario inedito proprio perché metterà insieme due pratiche solitamente proposte ai docenti in incontri differenti».

Liceo Parini: il progetto nasce da un precedente seminario

La giornata seminariale, che occuperà i docenti dalle 8.30 alle 17, è organizzata dal liceo seregnese in collaborazione con Senza etichette -un gruppo di operatori scolastici, educatori e genitori, fondato proprio da Trezzi, che da qualche anno ragiona insieme sul “perché” e sul “come” fare scuola innovativa in Brianza-, e con la Rete Barbiana 2040, che riunisce diverse scuole con l’intento di promuovere le pratiche educative milaniane. «L’idea di organizzare il seminario risale alla primavera, quando ho partecipato a un seminario sulla scrittura creativa. In quell’occasione ho proposto alle relatrici di organizzare al Parini un evento rivolto ai docenti in cui toccare con mano la validità di questa pratica educativa insieme con le pratiche dialogiche. Ci auguriamo che il riscontro sia positivo», ha concluso.