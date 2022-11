Riuscito lo scambio culturale tra il Modigliani di Giussano e una scuola austriaca

L’arte può salvare il pianeta? Se lo sono chiesti gli studenti del liceo artistico Modigliani di Giussano, insieme agli ospiti austriaci di Judenburg, in visita presso la scuola brianzola nell’ambito del progetto Erasmus + “Art for the planet”.

Liceo Modigliani: previsti due laboratori artistici

Foto ricordo dei partecipanti allo scambio culturale



I giovani della scuola Bg Brg di Judenburg sono stati accolti dai docenti Patrizia Maurelli e Paolo Coppola e dagli alunni che lo scorso maggio si erano recati presso la scuola austriaca, per lavorare per una settimana sullo stesso progetto. Qui hanno potuto svolgere due laboratori artistici. Il primo, sul tema del riciclo, coordinato dall’insegnante Antonella Gerbi, ha previsto la realizzazione di una lampada, rigorosamente a basso consumo, con materiali di riciclo. Il secondo laboratorio artistico, di quick art, è stato condotto sotto la guida della docente Decora Giudici. Il risultato finale? Un’istallazione all’aperto dei lavori creati dagli studenti su carta Scottex, un materiale delicato e facilmente rovinabile, utilizzato come metafora della fragilità del nostro pianeta. Inoltre, gli ospiti hanno avuto modo di riflettere e condurre un sondaggio su un esempio di arte per il pianeta, il murales realizzato dalla quarta A lo scorso anno scolastico, che campeggia sulla parete d’ingresso dell’istituto.

Liceo Modigliani: il bilancio del corpo docente



«È stata una settimana intensa, ma è stato un piacere ritrovarsi e lavorare insieme come un’unica classe, accomunata dalle stesse aspirazioni e dagli stessi interessi. Non sono mancati momenti emozionanti, come il ritorno di un gruppo di ex studenti del liceo, ora parte della compagnia teatrale Indirigibile, diretta da Antonio Zanoletti, che ha messo in scena il lavoro “Shakespeare fatto a pezzi per Erasmus”, o il momento dei saluti finali», hanno riferito i docenti del liceo artistico Modigliani di Giussano, entusiasti del riscontro che l’iniziativa di scambio culturale ha avuto tra i giovani studenti.