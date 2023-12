Nova, festa di Natale per l’associazione Genitori del Comitato Comprensivo Hack

Il coraggio dei genitori è stato premiato. Nonostante il tempo incerto del mattino, la Festa dell’Associazione Genitori del Comprensivo Hack si è svolta come da calendario. E l’afflusso è stato notevole. Un appuntamento, divenuto tradizione prenatalizia, quello proposto dall’Associazione. Ma non sono mancate le novità. «Quest’anno abbiamo introdotto la novità del concerto – ha precisato Laura Quattrone neopresidente subentrata a Francesca Chinnici lo scorso settembre – e questo ha contribuito a coinvolgere i genitori di tutti i plessi, anche di quello della secondaria di primo grado».

Le due materne Munari e di via Grandi hanno unito le forze e le voci e hanno proposto “La ballata degli alberelli”; il plesso di via Mazzini ha cantato “A Natale puoi”, l’“Anna Frank” di via Novati “Il regalo migliore”, infine gli alunni della secondaria di primo grado “Segantini” hanno proposto due brani in versione strumentale: l’“Inno alla Gioia” e “Gli angeli delle campagne”. E poi naturalmente il trenino messo a disposizione dall’amministrazione Comunale, Babbo Natale, i vari banchi del laboratorio creativo, il pozzo di San Patrizio, zucchero filato, pop-corn e la vendita di torte, giochi e libri il cui ricavato sarà devoluto interamente all’Istituto Comprensivo.

«Il nostro obiettivo come Associazione Genitori è semplicemente quello di raccogliere fondi per poter finanziare progetti dei diversi plessi». Non è mancato il saluto del dirigente Massimo Lattari e la presenza preziosa di una rappresentanza di docenti per ogni plesso, segno della forte alleanza educativa instaurata tra famiglie e scuola.