I maestri del lavoro fanno incontrare le quinte del Bassi di Seregno con il gruppo Frigerio

L’opera meritoria dei Maestri del Lavoro, che si impegnano a promuovere in tutti i modi il progetto “Scuola-mondo del lavoro”, è approdata all’istituto Bassi di Seregno, dove gli studenti delle quinte dell’indirizzo turistico hanno ascoltato l’esperienza degli operatori della Frigerio Viaggi di Giussano.

Gruppo Frigerio: l’articolazione della realtà aziendale

I lavori sono stati introdotti dal maestro del lavoro Lorenzo Simonassi, che ha spiegato chi sono e come si diventa maestri del lavoro e le diverse attività in cui svolgono la loro funzione. Successivamente Carlo Frigerio, transportation director del gruppo Frigerio, ha raccontato la storia dell’azienda, che vanta oltre 70 anni di storia, tre generazioni con passione e principi immutati nel tempo: innovazione, sicurezza, resilienza. E le cinque divisioni presenti all’interno del gruppo Frigerio: trasporti, che si occupa di mobilità, con i pullman GT più sicuri e moderni, controlli rigorosi, destinazioni ed itinerari su misura; turismo: viaggi individuali e gruppi con cataloghi propri e in collaborazione con i migliori touring operator; business travel: ampia gamma di servizi specifici per i viaggi d’affari; Mice: organizzazione di eventi aziendali, convegni e viaggi incentive; incoming: esperienze di viaggio non convenzionali per scoprire e riscoprire la Lombardia.

Gruppo Frigerio: la app per visitare Milano

Al fianco di Carlo Frigerio c’era Erika Biancotto, marketing & communication specialist del gruppo, che ha illustrato in particolare il format OpenCity: una rivoluzionaria app sviluppata da Frigerio Viaggi per visitare Milano, attraverso walking tour e avventure, per vivere la città da protagonista grazie alle più moderne tecnologie con l’ausilio del proprio smartphone. Carlo Frigerio ha concluso esortando gli studenti: «Il futuro siete voi, il turismo ha bisogno del vostro entusiasmo!».