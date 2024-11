Sanità, lotta al tumore della cervice uterina: Sassoli fa il punto sui risultati della sua mozione

«La giornata internazionale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, che si celebra il 17 novembre, è un’occasione per sottolineare l’importanza della prevenzione». Lo ha scritto Martina Sassoli, consigliera regionale di Lombardia Migliore, sul suo sito internet martinasassoli.wordpress.com. «Sono orgogliosa -ha aggiunto- di condividere con voi i progressi raggiunti in Lombardia, grazie alla mozione da me proposta ed approvata dal Consiglio regionale lo scorso 5 marzo, mirata a migliorare l’accesso alla vaccinazione contro l’Hpv ed a potenziare le iniziative di prevenzione».

Prevenzione: in novembre e dicembre una campagna vaccini alla statale di Milano

Sassoli ha quindi proseguito: «La mia mozione prevede l’estensione vaccinale per i maschi fino a 26 anni, con vaccinazione gratuita anche per i maschi equiparandola a quella per le donne; l’inclusione di nuove categorie a rischio, con vaccinazione gratuita per donne a rischio oltre i 26 anni, per una protezione più ampia; nuovi punti di accesso vaccinale, con valutazione della somministrazione del vaccino nelle farmacie, rendendo più facile l’accesso; campagne di sensibilizzazione, con promozione attiva per raggiungere l’obiettivo di copertura del 90 per cento entro il 2030, in linea con le direttive internazionali». La consigliera ha infine sottolineato: «Perché è importante? La vaccinazione contro l’Hpv è uno strumento di prevenzione fondamentale contro il tumore della cervice uterina ed altri tumori correlati. Gli studi dimostrano che il vaccino è efficace nel prevenire oltre il 90 per cento delle infezioni oncologiche da Hpv. Grazie a questa mozione, la Lombardia si avvicina all’obiettivo dell’organizzazione mondiale della sanità di eliminare il tumore della cervice uterina entro il 2030». Nei mesi di novembre e dicembre è prevista una campagna di vaccini gratuiti per gli studenti della statale di Milano.