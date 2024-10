Non è solo la guardia medica la novità per i brianzoli in fatto di salute. Da lunedì 28 ottobre è attivo anche il nuovo “call center screening” che risponde al numero 039 8450020.

Salute: attivo il call center screening a Monza e Lecco, i programmi di prevenzione attivi

Si tratta di un servizio di Ats Brianza per le province di Monza e Lecco per gestire “in modo più efficace” le chiamate degli utenti, il sistema delle code e il contatto con gli operatori per i programmi di prevenzione del tumore della mammella, del tumore del colon retto e del tumore della cervice uterina. Dal mese di novembre sarà attivo anche lo screening per la prevenzione del tumore della prostata.

Salute: attivo il call center screening a Monza e Lecco, come funziona

Il nuovo numero è attivo dal lunedì al venerdì non festivi dalle 8.30 alle 12.30 e permette di parlare direttamente con un operatore della struttura Governo Attività Vaccinale e Screening che fornirà all’utente le informazioni necessarie.

Per lo screening mammografico è possibile fissare, modificare o annullare un appuntamento, anche dal portale regionale “Prenota Salute” alla voce “Prenota screening Mammografico”.

Salute: attivo il call center screening a Monza e Lecco, informazioni anche online

Per tutti gli screening è comunque possibile avere informazioni, modificare o annullare un appuntamento, compilando l’apposito questionario nel sito di Ats Brianza alla sezione “Servizi al Cittadino”, sotto alla voce “Screening”.