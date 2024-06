Un punto prelievi per il quartiere Cederna, a Monza. Da lunedì 10 giugno è attivo in via Cederna, 38 un centro Synlab dove è possibile effettuare prelievi, prenotabili attraverso l’app MYSynlab o dal portale locate.synlab.it, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. I referti possono essere ritirati online sul portale Synlab o di persona dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.

Monza, salute: nuovo punto prelievi a Cederna, salgono a sedici i punti Synlab

Con questa nuova apertura sono sedici i punti prelievo e corner Synlab dislocati tra Monza e i comuni della provincia convenzionati con il sistema sanitario regionale e con altri enti privati. Nel capoluogo brianteo la realtà Synlab Cam è presente da oltre 50 anni con i suoi servizi dedicati alla prevenzione e alla diagnostica. Per maggiori informazioni sul nuovo punto prelievi, è possibile chiamare lo 0398900332 oppure scrivere a monza-cederna.pp@synlab.it.