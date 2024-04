Sui social si stanno intensificando le condivisioni dei messaggi sulle modalità per continuare a ricevere le ricette elettroniche via sms o mail. Per fare chiarezza interviene la Regione.

Lombardia, come continuare a ricevere le ricette per sms o mail: dall’1 maggio nessuna interruzione del servizio

Dall’1 maggio non ci saranno interruzioni del servizio dell’invio “delle ricette mediche dematerializzate per chi ancora non ha confermato questa scelta tramite i canali messi a disposizione dalla Regione Lombardia”.

Dai dati risulta, infatti, che il 50% dei cittadini che ha il profilo attivo ha confermato il servizio: “È dunque importante proseguire questo percorso di ‘sensibilizzazione’ per consentire a sempre più lombardi di continuare ad usufruire di un servizio sempre molto apprezzato”.

«I cittadini lombardi – spiega l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – hanno ancora un ampio periodo di tempo per effettuare la scelta sulla modalità di ricezione delle ricette elettroniche. La campagna informativa su questo tema, iniziata già da due mesi e che vede il coinvolgimento di ATS, Medici di Medicina Generale e farmacie, proseguirà finché l’adesione non sarà massima».

Lombardia, come continuare a ricevere le ricette per sms o mail: come confermare l’interesse al servizio

Per confermare l’interesse a mantenere attivo il servizio, i cittadini possono sfruttare uno dei canali messi a disposizione: online, accedendo alla sezione ‘Profilo e Impostazioni’ del Fascicolo Sanitario (in alto a destra) selezionando ‘Notifiche’ e poi la voce ‘Ricette’ scegliendo l’invio di SMS o e-mail; presso gli sportelli scelta e revoca della ASST di competenza; dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta; in farmacia; app del fascicolo sanitario.

Lombardia, come continuare a ricevere le ricette per sms o mail: perché serve confermare

Il Servizio di notifiche del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) infatti si era aggiornato offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare più scelte e selezionare il canale sul quale si preferisce ricevere (sms o e-mail) le ricette elettroniche.

Per questo, nella sezione ‘profilo utente’ è stata introdotta l’interfaccia grafica per comunicare al cittadino le modalità di conferma/adesione al servizio.

Con questo aggiornamento, anche i cittadini che hanno già usufruito della possibilità di ricevere sul cellulare il numero di ricetta elettronica, per poterla conservare devono confermare l’interesse a mantenere attivo il servizio, attraverso uno dei canali messi a disposizione.