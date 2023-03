L’Asst Brianza propone la psicoterapia anche ai più piccoli

Un nuovo servizio per l’utenza è stato predisposto da Asst Brianza. Si tratta dell’intervento psicoterapeutico per bambini e ragazzi. Da qualche tempo, nelle strutture di Asst Brianza, è stato avviato un servizio dedicato, nell’ambito delle attività di neuropsichiatria infantile. Nel corso del 2022, analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, sono stati quasi una quarantina i giovani pazienti seguiti individualmente dal servizio; 25, i ragazzi che hanno partecipato a sedute di psicoterapia di gruppo.

L’Asst Brianza propone la psicoterapia e il percorso

L’accesso al servizio di psicoterapia avviene successivamente alla valutazione del caso negli ambulatori dello neuropsichiatra dell’infanzia o dell’adolescenza. Naturalmente, parte integrante del percorso di presa in carico è il colloquio psicologico con in genitori dei ragazzi. L’intervento, definiti gli obiettivi di lavoro, “può avere una durata anche di due anni, e le possibili prese in carico possono declinarsi in psicoterapia individuale per il minore, supporto ai genitori, terapia familiare, psicoterapia di gruppo”, hanno spiegato gli operatori. Possono essere interessati al percorso anche i genitori di bambini con disabilità.