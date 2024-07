Regione, un piano da 60 milioni per abbattere le liste di attesa

La giunta regionale della Lombardia ha approvato il piano operativo per l’abbattimento delle liste di attesa mettendo a disposizione in totale 60,95 milioni di euro. “Di questi, 40,95 sono destinati agli erogatori pubblici e 20 milioni di euro agli erogatori privati accreditati. Le Ats (Agenzie di tutela della salute) dovranno predisporre manifestazioni di interesse rivolte agli erogatori privati accreditati presenti sul territorio, per l’acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle liste di attesa, da erogarsi entro il 31 dicembre 2024”. Per quanto riguarda le strutture pubbliche, sono in tutto 3.764.800 tra prime visite ed esami diagnostici le prestazioni già individuate, aggiunge la Regione.