Brianza: incontro sul monitoraggio delle persone fragili, volontari cercansi per la sperimentazione del progetto

Si chiama CareConnect il progetto di monitoraggio delle persone fragili e dei loro caregiver promosso dalla cooperativa sociale Arcoiris, in collaborazione con l’ambito territoriale di Carate Brianza (Ufficio di piano) e Auser Monza Brianza.

Brianza: monitoraggio delle persone fragili, cos’è il progetto CareConnect

Si tratta di un approccio innovativo e tecnologico, sviluppato dalla startup Lyotech con il Politecnico di Milano. L’obiettivo è quello di fornire supporto ad anziani parzialmente autosufficienti che vivono da soli e sono assistititi da un famigliare. L’idea è di installare alcuni sensori nelle abitazioni degli anziani che, grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, riescono a rilevare eventuali anomalie, allertando così il caregiver di riferimento (di solito i figli della persona anziana) con notifiche istantanee e dettagliate, consentendo così di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Brianza: incontro sul monitoraggio delle persone fragili, nei Comuni del distretto di Carate Brianza

Il progetto richiederà una fase di sperimentazione alle quale è possibile partecipare. Lo studio coinvolgerà per dodici mesi venti anziani e le rispettive famiglie, che saranno supportate dai professionisti della cooperativa sociale Arcoiris nell’adozione dello strumento tecnologico.

Potranno prendere parte alla sperimentazione solo i residenti nei comuni del distretto di Carate Brianza. Fanno parte dell’ambito territoriale di Carate Brianza i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Verano Brianza e Veduggio con Colzano.

Brianza: incontro sul monitoraggio delle persone fragili, mercoledì 17 luglio a Biassono

Per presentare il progetto alla cittadinanza è previsto un incontro pubblico che in programma mercoledì 17 luglio, alle 18.30, nella sala civica del comune di Biassono. La proposta è quella di aderire al progetto di telesorveglianza per un anno. L’incontro è rivolto ai famigliari di persone over 65 che vivono sole al proprio domicilio.

Il progetto CareConnect offre a venti famiglie che aderiranno volontariamente di usufruire gratuitamente per un anno del sistema tecnologico Bridge, che offre soluzioni di monitoraggio domiciliare per il benessere e la sicurezza di persone fragili.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 342 7957948 o scrivere a info@arcooiriscoperativa.com. Tutte le info sul sito lyotech.it/careconnect.

Brianza: incontro sul monitoraggio delle persone fragili, la tecnologia

Bridge è una soluzione tecnologicamente avanzata sviluppata dalla società comasca Lyotech. Il progetto CareConnect è sviluppato grazie al sostegno di Fondazione Cariplo.

«Insieme di proponi amo l’obiettivo di utilizzare la tecnologia come strumento a supporto dei cargiver nell’assistenza al domicilio di persone anziane – spiegano i promotori del progetto – Affiancheremo le venti famiglie che aderiranno alla sperimentazione per trovare le soluzioni più adatte a accompagnarle nel corretto utilizzo del sistema».