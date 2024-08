Stefano Turati è il nuovo portiere del Monza. L’ufficialità dalla società è arrivata nella mattina di venerdì 23 agosto, dopo le indiscrezioni delle ultime ore. Classe 2001, cresciuto nelle giovanili dell’Inter in cui ha giocato per nove anni, arriva dal Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.

Serie A: Stefano Turati è il nuovo portiere del Monza, in Serie B il record di partite se gol subiti col Frosinone

Nel 2019 l’esordio in Serie A con il 2-2 in Juventus-Sassuolo: il primo portiere nato dopo il 2000 a esordire in Serie A. In prestito al Frosinone dall’estate 2022, stato protagonista della promozione in Serie A dei ciociari con il record di 20 clean sheet nel campionato di Serie B. L’anno scorso 31 presenza in A sempre col Frosinone.