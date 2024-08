Serie A, inizia il campionato: live Empoli-Monza 0-0

⏳ Cooling break. Le due squadre si fermano un minuto per rinfrescarsi viste le alte temperature

⚪🔵 24′ Un cross di Pezzella dalla sinistra e diretto al centro dell’area è ben intercettato da Pizzignacco che smanaccia a dovere scontrandosi fortuitamente con Gyasi

⚪🔵 12′ La formazione di casa aumenta i giri del motore: dalla destra Maleh serve Esposito in area che colpisce di prima intenzione, si immola ancora una volta Izzo a dire di no

⚪🔵 11′ Non resta a guardare l’Empoli che reagisce subito con una conclusione potente di Esposito ben arginata da Izzo

⚪🔴 8′ Il primo sussulto del match è di marca brianzola con un diagonale di Maldini col destro che termina a lato

⚪🔵 7′ Una punizione di Henderson da distanza siderale non trova nessun compagno in area di rigore

⚪🔴 5′ Inizio vivace dei biancorossi che si affacciano in zona avversaria ben due volte con Petagna. Attenta la difesa empolese a respingere gli attacchi

📣 INIZIA IL MATCH AL CASTELLANI!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Sabato 17 agosto inizia ufficialmente il Campionato di Serie A 2024/25 con l’AC Monza che si appresta a disputare la sua terza annata consecutiva in massima serie. Allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli la squadra biancorossa allenata da Alessandro Nesta, dopo aver esordito positivamente in Coppa Italia eliminando il Süd Tirol ai Trentaduesimi di Finale dopo i calci di rigore, fa visita alla formazione toscana guidata da Roberto D’Aversa. La curiosità di giornata è che gli allenatori delle due compagini si accomoderanno in tribuna perché entrambi squalificati. Tra i padroni di casa, oltre allo squalificato Grassi, non ci saranno gli infortunati Perisan, Ebuehi, Belardinelli e Zurkowski; anche i brianzoli fanno subito i conti con l’infermeria dato che sono indisponibili Cragno, Ciurria, Machin, Forson e Djuric. Calcio d’inizio alle ore 20.45.

Le formazioni ufficiali

⚪🔵 EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. Roberto D’Aversa.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Vignato, Maldini; Petagna. All. Alessandro Nesta.