Empoli-Monza 0-0, le pagelle: Izzo il migliore, Pizzignacco esordio top, tanti in difficoltà

EMPOLI-MONZA 0-0

Empoli (3-4-1-2) Vasquez 6; Walukiewicz 6, Ismajli 6.5, Viti 6; Gyasi 6, Henderson 5,5, Maleh 6 (39′ st Haas n.g.), Pezzella 6 (47’st Cacace n.g.); Fazzini 5.5 (40′ st Ekong n.g.), Colombo 5 (40′ st Caputo n.g.), Esposito 6.5 (23′ st Solbakken 6.5). A disp.: Seghetti, Chiorra, Goglighidze, Guarino, Stojanovic, Tosto, Marianucci, Shpendi, Popov. All.: D’Aversa 6

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco 6.5; Izzo 7, Pablo Marì 5, Caldirola 5.5; Birindelli 5.5, Pessina 5.5 (1′ st Gagliardini 5.5), Bondo 6, Kyriakopoulos 5.5; Maldini 6 (17′ st Mota 6), Vignato 5.5 (24′ st Caprari 6); Petagna 5.5. A disp.: Sorrentino, Mazza, Pereira, Bettella, D’Ambrosio, Carboni, Sensi, Valoti, D’Alessandro, Maric. All.: Nesta 5.5

Pizzignacco 6.5 Prima in Serie A e subito tiene la porta inviolata il ragazzino arrivato dalla Feralpisalò retrocessa in C. Decisivo l’intervento nel secondo tempo, può crescere ulteriormente in sicurezza.

Izzo 7 Connesso con il match anche quando le energie diminuiscono, un’unica sbavatura su una miriade di interventi decisivi

Pablo Marì 5 Indietrissimo di condizione si fa saltare come un birillo per almeno tre volte. Roccioso nei corpo a corpo, deve ancora ritrovare confidenza con i ritmi agonistici

Caldirola 5.5 Ordinato, pure troppo, senza giocate e senza impostazione, spazza a volontà, anche perché i compagni smarcati sono rari

Birindelli 5.5 Sì, calcia in porta, ed è già un passo avanti, ma quello stesso passo non riesce a cambiarlo con costanza come dovrebbe per pungere a ripetizione. E con Vignato sulla stessa fascia aprono un problema difensivo da risolvere

Pessina 5.5 Prende un colpo nel primo tempo e si smarrisce contro un centrocampo come quello empolese più fisico, più numeroso ed anche meglio disposto (1′ st Gagliardini 5.5 Mette un po’ di fisicità ma nemmeno lui sull’allevamento di talpe del Castellani riesce a dettare ritmi)

Bondo 6 Si fa notare per un paio di folate e di recuperi, ancora però non gira ai ritmi abituali. Quest’anno dovrà anche essere cattivo sotto porta

Kyriakopoulos 5.5 Non accompagna la manovra quasi mai, è proprio una sua predisposizione. Al Monza però serve un esterno che sappia proporsi e avanzare, per dare una mano ad una manovra altrimenti stantia

Maldini 6 Comincia con gli occhi di tutti addosso, prova ad accendersi, arriva qualche fiammata ma alla lunga si perde (17′ st Mota 6 Stesse discorso sulle fiammate, senza però trovare spazi adatti)

Vignato 5.5 Sicuramente il ragazzo gradisce maggiormente il centrosinitra, ma questo non deve fermare la sua voglia di sfidare la difesa. Lo fa solo a tratti, dimostrando di averne. Potenzialmente (24′ st Caprari 6 Entra ordinato da regista avanzato e congela un paio di palloni per alleggerire)

Petagna 5.5 Non riesce a scaricare la sua potenza verso la porta di Vasquez, non sempre brillante nell’attacco alla profondità, guerriero nelle palle alte e tutto sommato presente. Se ritrova la forma, è uno che una mano può sempre darla

Nesta 5.5 Squalificato, in tribuna. Inizia prudente, con una formazione ordinata e ancora poco brillante fisicamente. Nei primi minuti sorprende l’Empoli e crea qualche apprensione, poi soffre quando i ritmi si alzano e i toscani danno l’idea di occupare meglio il campo. Prova a sistemare con i cambi, ma uomo su uomo non aggiunge molto. Strappa comunque un punto laddove in Serie A non ne erano mai arrivati. La corsa salvezza è appena iniziata