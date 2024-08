Serie A, Rubinacci del Monza: “Partita sporca con l’Empoli, ma siamo stati bravi”

“La partita è stata sporca, ma siamo stati bravi”. Questo in estrema sintesi il parere di Lorenzo Rubinacci vice allenatore del Monza, dopo lo 0-0 a Empoli di sabato sera 17 agosto. “La partita è stata preparata bene, purtroppo abbiamo trovato un campo difficile, loro sono una squadra organizzata bene – ha spiegato Rubinacci che sostituiva mister Alessandro Nesta squalificato -. Abbiamo fatto una gara giusta”.

Serie A, Rubinacci del Monza: “Buona la reazione in campo”

Soddisfatto anche per le prestazioni di Pinzignacco e Maldini, mentre per l’infortunio di capitan Pessina si dovrebbe trattare solo di una botta. “Siamo soddisfatti per il momento – ha proseguito Rubinacci – su come abbiamo reagito, il calcio è una tela ossia forza fisica, carattere, i colori li mettono l’allenatore e i giocatori. Non abbiamo fatto cinque cambi per mantenere un certo equilibrio in campo”.