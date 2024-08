Serie A, calciomercato: Monza sempre alla ricerca di un portiere, piace Turati. E poi Zerbin

Nonostante l’arrivo e anche la buona prestazione di Pizzignacco all’esordio, il Monza è sempre alla ricerca di un portiere più esperto da inserire in rosa. La danza della porta va avanti da settimane ormai, da quando Di Gregorio è stato ceduto ufficialmente alla Juventus. Sono stati tantissimi i nomi fatti, da Silvestri dell’Udinese a Gollini poi finito al Genoa nonostante fossero addirittura già state programmate le visite mediche, in mezzo anche Consigli, Terracciano, Szczęsny, Keylor Navas, Rui Patricio e da ultimo Arnaud Bodart, in uscita dallo Standard Liegi e accostato alla Roma ad inizio mercato, prima del rinnovo di Svilar, anche se comunque il belga in giallorosso sarebbe stato un secondo.

Serie A, calciomercato: il Monza e Stefano Turati, attesa risposta diretta

L’ultimo interessamento in ordine di tempo però è Stefano Turati, tornato al Sassuolo dopo gli ultimi anni in prestito al Frosinone. Il portiere di scuola Inter (stessa provenienza di Di Gregorio del quale è grande amico sin dai tempi del Renate) è stato protagonista di un’eccezionale stagione di promozione dalla Serie B e di un buon campionato d’esordio da titolare in Serie A. La squadra però è retrocessa e, anche se è difficile trovare delle responsabilità dirette dell’estremo, nemmeno lui è stato esente da errori, anche pesanti per non dire decisivi. Nella corsa salvezza però funziona così, si è molto più esposti agli attacchi degli avversari, a differenza invece di un Monza in cui la difesa ha sempre svolto il suo dovere in Serie A.

Il Sassuolo l’ha acquistato per soli 50mila euro, ma al momento non sarebbe disposto ad aprire al prestito, anche se è attesa una risposta diretta proprio in queste ore.

Serie A, calciomercato: il Monza e la fascia

In contemporanea Galliani sta lavorando al ritorno in biancorosso di Zerbin, già protagonista di 13 presenze in prestito nella seconda parte della scorsa annata. È l’uomo di fascia di gamba e capacità offensive che potrebbe prendersi il posto di titolare a sinistra o a destra, in un settore, quello degli esterni tutto campo, che dopo il primo anno di Carlos Augusto e Ciurria non ha saputo fornire le stesse prestazioni. Col Napoli il Monza è ai dettagli. L’obiettivo è alzare il livello tecnico e fisico, per non dover soffrire troppo nella lotta salvezza. Sempre con la stessa finalità si dovrebbe andare alla ricerca di un altro attaccante, ma le finanze sono quello che sono i numeri in rosa sono già importanti.

Serie A, calciomercato: il capitolo uscite

Infine il capitolo uscite. I giocatori ai margini del gruppo sono tanti: i primi ad uscire potrebbero essere Machin e Sorrentino, che piacciono entrambi al Frosinone, ma ci sarebbe da trovare soluzioni anche per Valoti, D’Alessandro, Diaw, Bettella e Maric, altrimenti rimarranno e proveranno a farsi notare da Nesta per avere qualche minuto in vista del mercato di gennaio.