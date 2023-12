Serie A, Napoli-Monza LIVE 0-0: gara piacevole al Maradona

⚪🔵 14′ Napoli pericoloso con Kvaratskhelia che prova a calciare, si immola D’Ambrosio (superlativo contro la Fiorentina sul tiro di Ikoné) evitando che la sfera finisca in porta.

⚪🔴 13′ Mota Carvalho dalla lunetta, svetta Caldirola e palla a lato.

⚪🔴 12′ Ghiotta occasione per il Monza: azione in verticale di Colombo che fa a sportellate con Juan Jesus, tiene fisicamente al centrale brasiliano e premia l’inserimento sulla destra di Pedro Pereira che va alla conclusione. Devia in corner la difesa azzurra.

⚪🔵 9′ Zielinski batte corto l’angolo e serve Zerbin che imbecca al centro Raspadori che colpisce al volo col destro non inquadrando la porta.

⚪🔵 8′ Batte Zielinski, palla in mezzo a cercare maglie azzurre ma Gagliardini allontana bene la sfera.

⚪🔵 7′ Fallo di Gagliardini su Zielinski. Punizione sulla trequarti a favore del Napoli.

⚪🔵 4′ Il primo sussulto è di marca azzurra con una rasoiata dalla distanza di Anguissa che viene ammortizzata dalla retroguardia biancorossa con la sfera che finisce tra le comode braccia di Di Gregorio.

📣 INIZIA IL MATCH AL MARADONA!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Nella penultima giornata di andata il Monza, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, fa visita al Napoli di Mazzarri, attualmente in un momento opaco e fuori dalla zona Champions. Cinquantesima panchina in Serie A per Raffaele Palladino che disputerà la sua prima gara da allenatore nella sua “Napoli”. I partenopei, orfani degli squalificati Osimhen e Politano, partono col tridente anomalo formato da Kvaratskhelia, Raspadori e Zerbin. Diverse sorprese tra i brianzoli: Colpani parte dalla panchina, torna titolare Valentin Carboni mentre Gagliardini è schierato “alla De Rossi” come centrale difensivo complice la squalifica di Pablo Marí e l’infortunio in extremis di Izzo che ha avuto un problema al ginocchio e andrà in tribuna. Calcio di inizio alle ore 18.30.

Le formazioni ufficiali

⚪🔵 NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Gollini, D’Avino, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Simeone. All. Walter Mazzarri.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Akpa Akpro, Ciurria; V. Carboni, Mota Carvalho; Colombo. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, F. Carboni, Birindelli, Maric, Colpani, Bondo, Cittadini, Kyriakopoulos, Vignato. All. Raffaele Palladino.