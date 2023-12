Napoli-Monza 0-0, le pagelle: tanta solidità, poca incisività, peccato per il rigore sbagliato

NAPOLI-MONZA 0-0 (0-0)

NAPOLI (4-3-2) Meret 7 (28’st Contini 6); Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Mario Rui 5.5; Anguissa 6, Lobotka 6 (40’st Simeone n.g.), Zielinski 6 (25’st Lindstrom 6); Zerbin 5.5 (25’st Gaetano 5.5), Raspadori 5.5, Kvaratskhelia 6.5. A disp. Idasiak, Simeone, Cajuste, D’Avino, Oestigaard, Zanoli. All. Mazzarri 5.5

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 7.5; D’Ambrosio 6 (31’st Cittadini 6), Gagliardini 6.5, Caldirola 6.5; Pedro Pereira 6 (1’st Birindelli 6.5), Akpa Akpro 6 (18’st Bondo 6), Pessina 5.5, Ciurria 6.5; V.Carboni 5.5 (12’st Colpani 6.5), Mota Carvalho 6; Colombo 5.5 (31’st Machin 6). A disp. Lammana, Gori, Sorrentino, Donati, F. Carboni, Maric, Kyriakopoulos, Vignato. All. Palladino 6.5

Di Gregorio 7.5 Dopo l’errore con la Fiorentina, torna ad essere provvidenziale, disinnescando Kvaratskhelia e pure Gaetano nel finale, gestendo senza brividi la tensione crescente

D’Ambrosio 6 Bravo a rimanere composto nonostante i ripetuti tentativi napoletani dal suo lato (31’st Cittadini 6 Si fa trovare pronto nel momento del bisogno, con Izzo fuori per un problema al ginocchio e Gagliardini già abbassato in mezzo alla difesa, entra lui per un finale di fuoco in cui non sbaglia nulla)

Gagliardini 6.5 Posizionato da perno centrale della retroguardia per l’assenza di Izzo, gioca una partita accorta, con un’altissima percentuale di riuscita negli anticipi

Caldirola 6.5 Essenziale ed efficace prima contro Zerbin e poi contro chiunque si affacci dalle sue parti. Non va tanto per il sottile nei rinvii, ma va bene così

Pedro Pereira 6 Prova a contenere Kvaratskhelia e ci riesce, seppur rimediando un giallo. Ci mette il fisico, quello che gli viene chiesto (1’st Birindelli 6.5 Anche lui spende il giallo sul georgiano, poi cambia lato e meno preoccupato di difendere diventa anche pericoloso in avanti)

Akpa Akpro 6 Consistente e continuo negli sprint, esce presto per un guaio fisico (18’st Bondo 6 Grintoso nel finale, quando c’è da fare la guerra senza tirarsi indietro)

Pessina 5.5 Rimedia al primo errore in carriera dal dischetto con una prestazione devastante in copertura, peccato per l’occasionissima mancata

Ciurria 6.5 Ritorna per una sera quel motorino fondamentale per il gioco brianzolo, svariando a piacere sulle due fasce. Eccezionale in copertura

Carboni V. 5.5 Poco innescato, si fa vedere meno di altre occasioni, forse non ancora pronto per partire dal primo minuto, visto il rendimento che offre invece a squadre stanche (12’st Colpani 6.5 Entra e ritrova smalto, andando a prendersi il rigore e rimanendo tutto il tempo una spina nel fianco della retroguardia partenopea)

Mota Carvalho 6 Non esagera nella giocata individuale, ma si vede che palla al piede sta ritrovando il suo strappo caratteristico

Colombo 5.5 Ultimamente è come se girasse a vuoto, da troppo per uno che dovrebbe spaccare il mondo. Al Maradona è ingabbiato e non cerca mai la fuga (31’st Machin 6 Bravo palla al piede, come sempre, a cercare soluzioni)

Palladino 6.5 Nonostante le assenze (Pablo Marì squalificato, Izzo indisponibile dell’ultimo momento) sceglie di non stravolgere lo schieramento, abbassa Gagliardini e viene ripagato da una prestazione sostanziosa. Questa volta manca la brillante costruzione offensiva, ma con la rosa ridotta è quasi troppo chiederlo ai giocatori. Lo capisce, sta più basso e compatto, strappa un punto d’oro, rischia pure di vincerla.