Napoli-Monza 0-0, Palladino post partita: “Soddisfatto del punto”

Il Monza torna da Napoli con un punto e Palladino è soddisfatto per il risultato e per la prestazione. Pesa il rigore sbagliato da Pessina nel secondo tempo, ma anche i padroni di casa hanno avuto buone possibilità per passare in vantaggio. Il tecnico analizza così il match: «Sicuramente c’è un po’ di rammarico per come s’è messa la partita, ma voglio essere onesto, come sempre, e riconoscere i grandi meriti del Napoli; oggi potevamo sia vincere che perdere e loro hanno avuto diverse occasioni. Prima dell’inizio non mi accontento mai del pareggio, perché credo nelle qualità della mia squadra e infatti abbiamo giocato una gara molto solida, contro una squadra che aveva grande bisogno di punti. Potevamo fare meglio nelle ripartenze, ma generalmente abbiamo anche gestito bene il palleggio nella metà campo offensiva. Il rigore è un episodio, si può anche sbagliare, ma a seguire mi è piaciuta la reazione della squadra e la prestazione di gruppo».

Confermata la solidità, da migliorare la fase offensiva

Le scelte iniziali sono state dettate dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori e dagli infortuni, anche dell’ultimo momento, di altri: «Oggi al posto di Colpani è partito Valentin Carboni che ha tante qualità, poi lui è entrato con grande atteggiamento. Lavoriamo tutti i giorni per fare bene, credo molto nel calcio propositivo, di costruzione. Vogliamo sempre cercare di andare nell’altra metà campo con concetti e principi di gioco, non un possesso sterile ma finalizzato a fare gol. I miei calciatori li amo tutti, stravedo per i miei attaccanti, cerco ogni giorno di trasmettergli qualcosa. È ovvio che ci manca l’ultimo passaggio, la giocata finale, qualche gol per le tante azioni che creiamo, ma questo è compito mio e lavoreremo ancora di più. Dietro siamo molto solidi, con ottime risposte anche nelle emergenze, ma penso che anche davanti possiamo diventare così efficaci e migliorarci in questo aspetto».

Parole da cuore napoletano adottato in Brianza

Anche alcuni pensieri da napoletano fuorisede per il giovane tecnico di Mugnano, a pochi chilometri da Fuorigrotta: «Era la mia prima volta al Maradona San Paolo da allenatore ed è stato molto emozionante, c’erano anche tanti amici e famigliari a seguire la partita. Però appena ha fischiato l’arbitro mi sono calato nella partita e sono soddisfatto di uscire da qui con questo pareggio. Il Napoli? Dopo la passata stagione, tutti i napoletani sono dispiaciuti per quest’annata un po’ sfortunata. Anche oggi avevano tante assenze. Però io sono sicuro che la società ed il mister stanno cercando il modo di venirne fuori».