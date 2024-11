Serie A, Monza-Lazio LIVE 0-0: inizia il match all’U-Power Stadium

⚪🔵 14′ Tiro-cross di Tavares, non rischia la presa Turati che devia in angolo.

⚪🔵 12′ Primi segnali vitali della Lazio: scivola Izzo, gli ruba la sfera Dia che si destreggia e tira col mancino, un attento Turati smanaccia in corner.

⚪🔴 10′ Occasione d’oro per il Monza per sbloccare il punteggio: Pereira allarga a destra per Mota Carvalho che mette al centro per l’accorrente Maldini che spedisce alto da ottima posizione.

⚪🔴 2′ Il primo sussulto del match arriva dopo due giri di lancette con un disimpegno errato di Gila, prova ad approfittarne Mota Carvalho che avanza e calcia di potenza con la sfera che sorvola la traversa.

🧐 Le tifoserie di Monza e Lazio ricordano Gabriele Sandri con cori e striscioni.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 La novità di formazione in casa Monza è la panchina di capitan Pessina che ha smaltito l’infortunio e parte precauzionalmente fuori: sulla linea di centrocampo ci sono, infatti, Bianco e Bondo. In casa biancoceleste, dopo le fatiche in Europa League, Baroni fa un po’ di turnover lanciando dal 1′ Dia al posto di Castellanos e schierando Marusic al posto di Lazzari.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Maldini; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprai, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, Petagna, Postiglione, Vignato. All. Alessandro Nesta.

⚪🔵 LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella, Guendouzi; Pedro, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Castellanos, Noslin, Isaksen, Tchaouna, Lazzari, Bordon. All. Marco Baroni.

È il comasco Andrea Colombo l’arbitro chiamato a dirigere la sfida tra Monza e Lazio in programma domenica 10 novembre all’U-Power stadium brianzolo, partita valida per la 12esima giornata del campionato di serie A. Colombo ha già incrociato il campo con i biancorossi in match che a referto hanno portato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il fischio di inizio è fissato per le 18 e il Monza parte dall’abisso: è penultimo in classifica, in zona retrocessione, con 8 punti determinati da una sola vittoria, cinque sconfitte e cinque pareggi. Respira un’altra aria la Lazio, che si trova al sesto posto della classifica con sette successi, un pareggio e tre sconfitte, restando in zona Europa.

I precedenti dicono che nelle dieci partite che hanno visto Monza e Lazio sfidarsi, la gran parte in serie B (l’80%), i biancocelesti hanno vinto una sola volta, il 2 aprile del 2023, in compenso i biancorossi non hanno mai battuto i laziali.