Serie A, Nesta verso Monza-Lazio: «Non dobbiamo più avere alibi»

Riparte dalla Lazio il campionato del Monza prima di fermarsi per l’ultima pausa delle Nazionali di quest’anno. La squadra di Nesta arriva da due sconfitte consecutive con Atalanta e Milan, partite segnate da episodi sfavorevoli nelle quali però non è mancata la prestazione. Il problema dei biancorossi è la posizione, penultimi e con la necessità quasi disperata di ritrovare i risultati.

Serie A, Nesta verso Monza-Lazio: avversari tosti, «formazione in salute, soprattutto mentale»

«La classifica e i punti sono quelli – ha detto il tecnico romano alla vigilia – Peccato perché probabilmente avremo meritato qualcosa in più, ma dobbiamo imparare ad accettare la situazione». Iniziando a concentrarsi sugli avversari.

«La Lazio sicuramente è una squadra che non molla mai. La settimana scorsa ero a Roma, sono andato a vedere la partita con il Cagliari e si vede che ci credono fino alla fine, come è successo anche con il Porto giovedì. Affrontiamo una formazione tosta, che è in salute, soprattutto mentale. Dovremo stare attenti perché stanno facendo un grande campionato. Loro hanno tanti punti, noi abbiamo la classifica che tutti vedono, quindi a prescindere di tutti i ragionamenti sugli impegni ravvicinati e sullo stato di forma, più di ogni altra cosa dobbiamo pensare noi a fare la nostra prestazione, che non è mai mancata ma non è bastato finora, e concentrarci unicamente sull’idea di fare risultato».

Serie A, Nesta verso Monza-Lazio: tanta frustrazione, «la rabbia dobbiamo sfruttarla bene»

Come detto c’è anche tanta frustrazione per gli errori arbitrali: «La rabbia dobbiamo sfruttarla bene, perché può anche farti male. Noi abbiamo analizzato gli episodi e ci siamo fatti sentire quando ci siamo sentiti penalizzati, ma nessuno può darci indietro nulla. Ora dobbiamo mettere tutto da parte, non dobbiamo più avere alibi, perché dipende soltanto da noi la possibilità di cambiare la classifica».

Eppure l’attacco sta segnando e la difesa è solida come quella dell’Atalanta con un sol gol subito in più dell’Inter, per fare un esempio.

«È vero che i nostri numeri sono strani per essere ultimi, se li manteniamo credo che avremo le nostre soddisfazioni. Non solo questo ovviamente, ma anche personalità, atteggiamento, attenzione, consapevolezza. La strada penso che sia tracciata e prima o poi inizieremo a raccogliere».

Serie A, Nesta verso Monza-Lazio: domenica alle 18, recuperati quasi tutti

Per quanto riguarda l’undici che scenderà in campo domenica alle 18 all’U-Power Stadium, Nesta ha recuperato quasi tutti e dunque potrà avere qualche opzione in più dall’inizio oppure a partita in corso. Pessina è rientrato e sta bene, Petagna anche si è aggiunto al gruppo. La formazione però sarà molto simile a quella vista negli ultimi incontri, in cui il Monza ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato.