Serie A, Monza-Milan LIVE dalle 20.45: per Nesta la prima da allenatore contro i rossoneri

Tutto pronto per una delle sfide più attese dei brianzoli che tifano Monza, il derby bis, quello tra il Monza e il Milan. L’U-Power Stadium accoglie un match carico di significati e non solo per questioni sportive. Per Sandro Nesta rappresenta la prima volta contro i rossoneri da allenatore di Serie A mentre la partita con il Milan sarà sempre un evento speciale anche nel cuore di Adriano Galliani.

Da settimane l’allenatore brianzolo deve fare a meno di mezza rosa: Ciurria e Sensi, il primo per un problema a un ginocchio, il secondo muscolare, Petagna in difficoltà a ritrovare la condizione, Gagliardini e Birindelli con tempi di recupero ulteriormente dilatati rispetto alle attese. Soprattutto per l’ex Inter che dopo l’intervento chirurgico di tenorrafia del tendine del muscolo retto femorale destro resterà fuori per almeno quattro mesi. Contro l’Atalanta sono arrivate buone prestazioni da giocatori che non si vedevano da un po’, come D’Ambrosio, Caldirola e Vignato, ed è tornato a fare minuti anche Maldini, pronto a giocare dall’inizio contro la sua ex squadra.