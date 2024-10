Serie A, Atalanta-Monza live: la cronaca in diretta

Continuità in attacco e la ricerca di energie fresche per il Monza che mercoledì 30 ottobre scende in campo a Bergamo. La sfida con l’Atalanta è valida per la decima giornata di Serie A: il Monza di Nesta ci arriva con tre risultati utili in fila (due pareggi e una vittoria a Verona, la prima dell’anno), 8 punti in classifica con tre sconfitte; l’Atalanta è sesta con 16 punti (5 vittorie, 3 perse, 1 pari)

Fischio d’inizio al Gewiss Stadium alle 20.45, arbitra Piccinini.

Serie A, Atalanta-Monza live: i convocati

⚪🔴 I convocati del Monza sono: 4 Izzo, 5 Caldirola, 10 Caprari, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 14 Maldini, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 22 Pablo Marí, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 42 Bianco, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 52 Postiglione, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.

⚫🔵 Per l’Atalanta: Bellanova Raoul (16), Carnesecchi Marco (29), Cuadrado Juan (7), De Ketelaere Charles (17), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Godfrey Ben (5), Hien Isak (4), Kolašinac Sead (23), Kossounou Odilon (3), Lookman Ademola (11), Palestra Marco (27), Pašalić Mario (8), Retegui Mateo (32), Rossi Francesco (31), Ruggeri Matteo (22), Rui Patrício (28), Samardžić Lazar (24), Sulemana Ibrahim (6), Toloi Rafael (2), Zaniolo Nicolò (10), Zappacosta Davide (77).