Serie A, Nesta verso Atalanta-Monza: continuità in attacco e probabile turn-over

Gli impegni ravvicinati, il bisogno di mettere energie fresche in campo e la necessità di fare punti, spingono Sandro Nesta ad un moderato ma probabile turn-over in vista dell’impegno di mercoledì con l’Atalanta, pensando anche a sabato, quando all’U-Power Stadium arriverà il Milan.

Serie A, Nesta verso Atalanta-Monza: ipotesi formazione, Maldini dall’inizio

Bondo sarà squalificato e dunque in mezzo al campo ci sarà Bianco, ma il tecnico romano pensa anche all’inserimento di Caldirola nel terzetto di difesa e di D’Ambrosio in fascia (con Birindelli ancora indietro), mentre in avanti potrebbe esserci Maldini dall’inizio. L’ex rossonero era stato frenato da un problema alla spalla, ma ha già avuto minutaggio con il Venezia e proseguito il ricondizionamento negli allenamenti di inizio settimana, dunque potrebbe tornare titolare.

Serie A, Nesta verso Atalanta-Monza: bergamaschi finora a bottino pieno contro i biancorossi

L’Atalanta è l’unica squadra (ad eccezione delle neo-promosse) con la quale il Monza non ha mai fatto punti in Serie A. Nei primi due anni, i biancorossi hanno raccolto solo sconfitte ed il bilancio a Bergamo è di parecchio deficitario: 5-2 all’ultima giornata del campionato 2022/2023 e 3-0 l’anno scorso. In casa non è andata tanto meglio, 0-2 a settembre 2022 giocando però un bel primo tempo e 1-2 ad aprile, in quello che è stato l’ultimo incrocio con la Dea.

Serie A, Nesta verso Atalanta-Monza: invertire l’andamento degli scontri diretti

Nel turno infrasettimanale di mercoledì Nesta avrà il difficile compito di invertire l’andamento negli scontri diretti, con la motivazione in più che si tratterebbe di punti pesantissimi. Il Monza è in striscia positiva da tre partite, il pareggio con la Roma, la vittoria di Verona ed il 2-2 di domenica pomeriggio con il Venezia. Con cinque punti in tre giornate è il miglior momento della gestione del tecnico romano, non a caso la squadra è riuscita a risalire oltre la zona pericolante, attestandosene al limite.

Serie A, Nesta verso Atalanta-Monza: «Contro il Venezia sbagliato il primo tempo, ma cinque gol nelle ultime due partite»

Certo, la vittoria alla portata con il Venezia avrebbe dato certamente maggior tranquillità, ma come riferito dallo stesso allenatore nella conferenza pre-partita: «Abbiamo sbagliato il primo tempo. Era un risultato alla nostra portata, ma è mancato qualcosa. Così come nelle partite con Genoa e Bologna. Gli ultimi risultati però sono buoni; qualcuno diceva che tiravamo poco in porta, ma nelle ultime due partite abbiamo fatto cinque gol e per me è un dato importante».

La speranza del tecnico è riuscire a dare continuità all’aspetto offensivo, a fronte di una difesa comunque apparsa solida, soprattutto rispetto alle dirette concorrenti per la salvezza che, chi più chi meno, hanno già subito un’imbarcata. Poi la conferma: «Qualcosa cambieremo anche se siamo un po’ in difficoltà a livello numerico. Ad esempio Pedro Pereira e Kyriakopoulos sono sempre in campo e fanno un lavoro molto dispendioso. Il grande problema che abbiamo avuto da inizio anno è la continuità di ogni singolo giocatore, ma per me la squadra sta facendo bene, con alcuni difetti che possiamo ancora migliorare».