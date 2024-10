Monza-Venezia 2-2, le pagelle: Kyria in versione tutto-fare, Djuric goleador

MONZA-VENEZIA 2-2 (2-2)

Marcatori: pt 15’ Ellertsson, 23’ Kyriakopoulos, 39’ Svoboda, 44’ Djuric

Monza (3-4-2-1) Turati 6; Izzo 5.5, Marì 7, Carboni 5; Pedro Pereira 5 (14’st D’Ambrosio 6), Bondo 6, Pessina 6 (31’st Maldini 6), Kyriakopoulos 7.5; Mota Carvalho 6.5 (38’st Valoti n.g.), Caprari 5.5 (14’st Bianco 6.5); Djuric 7. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Forson, Maric, D’Ambrosio, Postiglione, Vignato, Ciurria. All.: Nesta 6

Venezia (4-3-2-1) Stankovic 6; Idzes 6, Svoboda 5.5, Haps 6 (18’st Altare 6); Zampano 5.5, Duncan 5.5 (18’st Nicolussi Caviglia 6), Andersen 6, Busio 6 (44’st Raimondo n.g.), Ellertsson 7; Oristanio 7 (27’st Yeboah 5.5), Pohjanpalo 5 (27’st Gytkjaer 6). A disp.: Joronen, Bertinato, Grandi, Sagrado, Crnigoj, Schingtienne, Candela, Carboni, El Haddad, Doumbia. All.: Di Francesco 6

Turati 6 Prende due gol senza colpe, per il resto disimpegnato. Gestisce il finale senz’ansie

Izzo 5.5 Ci mette un po’ a capire da dove arrivino tutti quegli avversari, cresce nel secondo tempo ma generalmente manca qualcosa rispetto al solito contributo

Marì 7 Generalissimo della difesa, dalle sue parti non si passa. Cancella dal campo gli attaccanti veneti

Carboni 5 Impazzisce sulla marcatura di Oristanio per tutto il primo tempo, si rialza solo quando l’avversario cala

Pedro Pereira 5 Messo in mezzo dalla fascia mancina degli ospiti, non capisce il momento giusto per abbassarsi in gestione cautelativa degli spazi e alla fine viene imbucato a ripetizione (14’st D’Ambrosio 6 Meglio del compagno, soprattutto su minutaggio ridotto)

Bondo 6 Prestazione da sette in pagella macchiata da un’espulsione ingenua nel momento di massimo sforzo del Monza. Dopo il rosso comunque non cambia il punteggio e questo lo salva

Pessina 6 Partita in crescendo di centralità per il capitano che fatica sulla pressione, ma esce alla distanza tra recuperi e ripartenze (31’st Maldini 6 Pochi minuti, quelli che gli sono possibili, nei quali non riesce a partire)

Kyriakopoulos 7.5 Gol e assist a certificare un momento di forma importante già mostrato in altre uscite, specialmente da quando ha iniziato a riprendere maggior confidenza con i propri mezzi offensivi, senza accontentarsi di tenere la linea e il diretto avversario

Mota Carvalho 6.5 Punta l’uomo e crea vantaggi per i compagni, come deve fare sempre (38’st Valoti n.g.)

Caprari 5.5 Poco coinvolto, non si fa nemmeno troppo vedere dai compagni. Mette ordine, sì, ma spesso passando la palla indietro di sufficienza (14’st Bianco 6.5 Una scintilla questo giovane talento in prestito dalla Fiorentina, sarà titolare a Bergamo)

Djuric 7 Trova il terzo gol in Serie A di quest’anno, tutti di piede. La specialità rimangono i colpi di testa, ma punta deciso la doppia cifra e attraverso l’obiettivo intermedio anche la salvezza del Monza

Nesta 6 Alla fine deve accettare il punto guadagnato e non i due persi. Non può sbagliare la formazione perché quelli sono e quelli mette, stessa cosa per i cambi. Quattro punti nelle due partite verità e adesso inizia un nuovo ciclo folle