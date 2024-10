Atalanta-Monza 2-0, le pagelle: Marì enorme, pochino dalla panchina

ATALANTA-MONZA 2-0 (0-0)

Marcatori: st 26’ Samardzic, 43’ Zappacosta

ATALANTA (3-4-2-1) Carnasecchi 6.5; Djimsiti 6, Hien 6.5, Kolasinac 6; Bellanova 5.5 (12’st Cuadrado 6), Ederson 6.5, de Roon 6, Ruggeri 5.5 (12’st Zappacosta 7); Lookman 6 (1’st Samardzic 7), De Ketelaere 5.5 (21’st Zaniolo 6); Retegui 6 (45’st Kossonou n.g.). A disp.: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Pasalic, Palestra. All.: Gasperini 6.5

MONZA (3-4-2-1) Turati 6; D’Ambrosio 6.5 (41’st Forson n.g.), Marì 7, Caldirola 6; Pedro Pereira 6, Pessina 6.5 (27’st Valoti 6), Bianco 6.5, Kyriakopoulos 6.5; Mota Carvalho 6 (27’st Caprari 6), Vignato 6 (27’st Maldini 6); Maric 6 (1’st Djuric 6). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Izzo, Carboni, Postiglione, Ciurria. All.: Nesta 6.5

Turati 6 Oggettivamente può farci poco sui gol subiti, il resto è quasi ordinaria amministrazione

D’Ambrosio 6.5 Molto aggressivo nell’uno-contro-uno su un candidato forte al Pallone d’oro come Lookman, togliendogli parecchi rifornimenti (41’st Forson n.g.)

Marì 7 Monumentale su Retegui, gestisce ogni aspetto del gioco e sbaglia solo una ripartenza in novanta minuti. È in un periodo di stagione straordinario per lui, peccato per i gol subiti dalla squadra

Caldirola 6 Dà l’impressione di essere molto solido e sotto controllo, in marcatura ed impostazione. Una buona riscoperta per Nesta che potrebbe aver trovato una valida alternativa per il terzetto arretrato

Pedro Pereira 6 Molto mobile sulla direttrice nord-sud, si fa anche vedere per dare sfogo alla manovra. Non patisce il duello con Ruggeri e nemmeno con gli altri che passano dalle sue parti

Pessina 6.5 Prestazione di alto livello per il capitano, sia palla al piede in impostazione che in tutte le fasi della copertura, sul breve e sul lungo. La benzina finisce, ma lui corre lo stesso, sempre (27’st Valoti 6 Prova a metterci quel pizzico di geometria in più)

Bianco 6.5 Dinamismo eccezionale per il giovane talento di scuola Fiorentina. Lotta in mezzo al campo, non sempre pulitissimo in ripartenza, specialmente palla al piede, ma spicca per positività

Kyriakopoulos 6.5 Ancora una volta uno dei più pericolosi: dopo la traversa di Verona ed il gol con il Venezia, arriva anche il palo con l’Atalanta

Mota Carvalho 6 Sprinta forse all’inizio, cercando di guadagnare campo, non sempre con totale efficacia, ma certamente con iniziativa (27’st Caprari 6 Pochi palloni a disposizione per poter incidere, li tratta con cura)

Vignato 6 Sgusciante come ci aspetta, bravo ad evitare di cincischiare quando trova il possesso. Gli annullano un gol per motivi ancora da spiegare (27’st Maldini 6 Prova a sgasare con i soliti numeri d’alta classe ma gli vanno addosso in tre)

Maric 6 Bravo soprattutto in fase di copertura e aiuto ai compagni, tiene bene il campo (1’st Djuric 6 Solita dose di battaglia e duelli per il centravanti del Monza, sicuramente agevola la squadra ad alzarsi)

Nesta 6.5 Va a Bergamo per giocare l’unica partita possibile, di estrema organizzazione e ripartenza. Provoca non poche difficoltà all’Atalanta straordinaria dell’ultimo periodo e non rischia nemmeno in chissà quali occasione. Alla fine subisce due gol quasi d’inerzia, ma ancora una volta avrebbe meritato qualcosa di più